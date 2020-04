Goga prigovorila Milanu: 'Nije bit ovog svega da ja samo kuham'

Supružnici iz popularnog showa "Brak na prvu" Milan Tokić i Gordana Gašparić pokazali su da se dobro slažu u većini slučajeva, ali kao i svi drugi parovi raspravljaju se oko sitnica. Gordana je već prije prigovorila Milanu zbog dugog spavanja i neizmjernoj ljubavi prema hrani.

Imali su tako već raspravu o Milanovom višku kilograma, dok on traži ženu koja je mršava i izgleda besprijekorno. Par se sada našao u novoj situaciji - izrada popisa za kupovinu, a Gordana je ostala u čudu kada je Milan objasnio što sve želi jesti, piše RTL.

- Pola kile pancete? Dvije kile vratine? Kad ćeš to sve pojesti, Mile? I tko će ti to sve spremiti? - pitala je Gordana Milana poručivši mu kroz smijeh da "baš pazi na liniju".

U kameru se požalila kako joj to zvuči previše.

- Ne mogu ni ja cijeli dan nakuhavati. Nije bit ovog svega da ja samo kuham, peglam košulje i budim te ujutro u 9 sati - kaže Gordana.

Milan je istaknuo da se dobro slažu što se tiče kuhanja, ali njega muče ranojutarnje šetnje pa je Gordana tako i inicirala da u trgovinu idu pješke, a ne automobilom.

- Ako inzistiraš, onda može. Ona se veseli šetnji, pogotovo ujutro. Ja volim šetati popodne, ujutro volim popiti kavicu i odmoriti nakon spavanje - rekao je Milan.

Podsjetimo, neki gledatelji su nakon nekoliko dana istraživanja po društvenim mrežama zaključili da su određeni parovi po završetku snimanja showa zaključili svoje puteve. Međutim, tvrde da su zajedno završili Gordana Marelli i Adam Kromer. Odale su ih, tvrde gledatelji, slike na njezinu Instagramu. Riječ je naime o fotkama iz vinograda i sa zimovališta koje je reality zvijezda brzo uklonila s društvenih mreža. Sada je odlučila progovoriti zašto je to učinila, odgovorivši na komentar jednoj gledateljici.

– Obrisala sam objave da možete nagađati. Baš me zanima koja je iduća priča. Nemam potrebu uvjeravati nikoga u ništa. Vi sami stvarate priču sa slikama, a sada i bez njih – napisala je Goga. Inače, jedan od parova kojem su davali najviše šansi da ostane zajedno su Gordana Marelli i Dejan Vukobratović, među kojima je bilo najviše iskri na početku. No oni se u showu sve više udaljavaju, a sudeći po znalcima na društvenim mrežama, na kraju su zajedno završili Gordana i Adam Kromer! I ne samo to, kako komentiraju neki gledatelji, Gordana je već trudna i s Adamom živi u Baranji. Dobro je poznato da je ovaj RTL-ov show sniman još lani, a od tada se sigurno mnogo toga promijenilo u životima sudionika.