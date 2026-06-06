Našeg poznatog chefa tužila je nastavnica iz srednje škole: 'I dalje iza toga stojim'

Popularni domaći chef Mario Mandarić nedavno je gostovao u podcastu "Bez pardona s Idom", gdje se prisjetio svojih srednjoškolskih dana. Naime, u ugostiteljskoj školi imao je jednu nastavnicu uz koju ga ne vežu lijepa sjećanja. - Srušila me godinu iz kuharstva. Čim sam upisao školu, imao sam dugu kosu, metalac, buntovan... I rekla mi je da kuhar ne može imati dugu kosu, da će me srušiti godinu ako se ne ošišam. Nisam se ošišao. I došli smo na kraj, nije imala razlog da me sruši godinu, izmislila je nešto i srušila me godinu i rekla da ništa od mene nikad neće biti - započeo je priču Mandarić, a zatim se osvrnuo na uspjehe koje je od tada postigao.

- I onda sam završio prije pet godina na toj Forbesovoj listi pa su počeli neki članci 'Profesorica ga srušila, sad je na Forbesovoj listi'. Pa je došla Michelinova zvjezdica pa je bilo 'Profesorica ga srušila, a sad je ovo, a sad je ono...'. Jadna ta profesorica, razapeli su je na sve strane - nastavio je Mario, dodavši kako je priča s nastavnicom dobila neočekivani nastavak.

Tko je Mario Mandarić? Chef koji se ispisao iz škole, a za njegove stolove otimali su se holivudski velikani

- I ona ti je mene tužila. Bez zaje*ancije. I došli smo na sud, dva ročišta smo prošli i onda je odustala - otkrio je chef, pa objasnio i povod tužbe. - Tužila me zato što sam ja spomenuo kod Mojmire ili negdje, ali nisam ja nju imenovao, netko je spomenuo nju i ja sam rekao: 'Ma ja sam uvijek govorio da oni nisu kvalificirani za čuvati koze, kamoli učenike.' I ona je mene tužila za uvredu i mi smo došli na sud. Ona je donijela sve svoje svjedodžbe, sva svoja uvjerenja da je ona dobra kuharica. I sad sutkinja tamo liže prst, lista... I ja govorim: 'Pa je li ima tu jedno uvjerenje za čuvati koze?' Govori sutkinja, kao, je li se vi šalite s ovim sudom? Ja govorim: 'Nisam!' Ima tečaj na birou, tri dana traje, moraš ga završiti, inače ne možeš čuvati koze, nisi kvalificiran. Tako da je ono što sam ja rekao da ona nije kvalificirana za čuvati koze, ja i dalje iza toga stojim - ispričao je Mandarić i nasmijao sve prisutne.

Podsjetimo, Mario je odrastao u Omišu, a kuharski put započeo je tako što je upisao ugostiteljsku školu. Iza toga nije stajala ljubav prema kuhanju, već činjenica da su njegovi prijatelji odabrali taj put i jer je čuo da glavni kuhar u obližnjem luksuznom hotelu ima plaću od 40 tisuća kuna. Njegov buntovnički duh i nezainteresiranost kulminirali su padom prvog razreda, a profesorica iz kuharstva izrekla je proročanstvo koje će ga proganjati i motivirati: "Od tebe nikad neće biti ništa." Nakon toga ispisao se iz škole, ali u njemu se probudio inat. Odlučio je postati kuhar pod vlastitim uvjetima, učeći kroz praksu, a prva prava provjera stigla je sa 17 godina kada se, lažući o svom iskustvu, ukrcao kao glavni i jedini kuhar na turistički brod. Tamo je, u vatri svakodnevnog kuhanja za 25 ljudi, otkrio da ga stvaranje jela ispunjava i da kroz hranu može izraziti svoju umjetničku crtu.

Nakon što je ispekao zanat na Jadranu, s 19 godina otišao je na turističko putovanje od 15 dana na Tajland, no ono se pretvorilo u petogodišnju avanturu koja mu je promijenila život. U skrivenoj uvali na otoku Koh Phangan, bez struje i pristupnih cesta, pokrenuo je pop-up restoran iz svog bungalova. Radio je samo jedan dan u tjednu, petkom, stvarajući ekskluzivno iskustvo koje je privuklo svjetsku elitu željnu privatnosti. Uskoro su se za njegove stolove otimali i hollywoodski velikani poput Quentina Tarantina, Roberta Downeyja Jr.-a i Michelle Pfeiffer. S minimalnim troškovima i nevjerojatnim prihodima, Mandarić je živio san, no s 24 godine osjetio je zasićenje i bio spreman za novi izazov. Novac zarađen na Tajlandu odveo ga je u Englesku, u samo srce svjetske gastronomije.

Njegov europski uspon bio je strelovit. Radio je u restoranima ovjenčanim Michelinovim zvjezdicama, uključujući i nositelja tri zvjezdice, legendarni The Fat Duck, gdje je brusio vještine do savršenstva. Upravo je u Londonu, šokiran količinom hrane koja se baca u vrhunskim restoranima, pokrenuo projekt koji će ga definirati jednako kao i njegovo kuhanje. Osmislio je inicijativu "Food Waste Awareness", prikupljajući namirnice koje su drugi restorani planirali baciti i od njih stvarao vrhunske večere od sedam sljedova. Sav prihod od večera, na kojima gosti do samog kraja nisu znali da jedu "otpatke", donirao je londonskoj humanitarnoj organizaciji koja pomaže mladim beskućnicima. Priča je odjeknula toliko snažno da ga je časopis Forbes 2021. godine uvrstio na svoju prestižnu listu "30 Under 30 Europe", prepoznavši ga kao jednog od najutjecajnijih mladih inovatora u Europi.

Po povratku u Hrvatsku, Mandarić je preuzeo vlasništvo i poziciju glavnog chefa u zagrebačkom restoranu Noel. Svojom vizijom i zero-waste filozofijom podigao je restoran na novu razinu. Pod njegovim vodstvom Noel je 2024. potvrdio svoju Michelinovu zvjezdicu, a 2025. godine ušao je na cijenjenu listu The World's 50 Best Restaurants. Njegov pristup timu bio je revolucionaran; zaposlenicima je bio mentor, davao im dva slobodna dana tjedno i plaćao jednomjesečne staževe u najboljim europskim restoranima.

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Paralelno s kulinarskom karijerom, Mandarić je gradio i onu humanitarnu. Nakon što je pročitao potresan članak o smrtnosti djece u Ugandi zbog nečiste vode, odlučio je djelovati. Sa suprugom Mateom otputovao je u Afriku s namjerom da donira novac za izgradnju bunara. Na licu mjesta otkrili su korupciju i shvatili da bunare mogu graditi za drastično nižu cijenu. Uzevši stvari u svoje ruke, pokrenuli su projekt koji je do danas rezultirao izgradnjom više od 190 bunara, osiguravajući pristup čistoj vodi za više od 79.000 ljudi. Njegov humanitarni rad nije stao na tome; u suradnji s privatnom šumarskom školom u Varaždinu pokrenuo je projekt sadnje voćaka, povezujući održivu gastronomiju s obrazovanjem mladih.

Mariju je najveća podrška u životu pravnica Matea kojoj je sudbonosno 'da' izgovorio na spontanom vjenčanju u Las Vegasu koje je bilo inspirirano serijom "Prijatelji". Danas su roditelji kćerkice Mije. Strastveni je zaljubljenik u Harley Davidson motore, koje je kupovao i prodavao čak 13 puta, a ljubav prema visinama odvela ga je u pilotsku školu, gdje ostvaruje dječački san o letenju. Njegovo tijelo je platno prekriveno tetovažama koje pričaju priču o njegovu buntovnom duhu, a mnoge od njih napravio je sam.