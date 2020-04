Hoće li omiljena RTL-ovka uskoro s nama podijeliti sretne vijesti

Djeluje poput krhke djevojke kojoj treba čvrsti muški oslonac, ali to uopće nije istina. Mojmira je lijepa zodijačka “jarica” koja zna što (ne)želi i kada sebi odredi cilj, ona ga ostvari.

Da, u stanju je promijeniti ljude oko sebe i uvjeriti ih u to što ona vjeruje, ali ne manipulira, nego to čini izravno i iskreno. Racionalno se izražava, voli činjenice i satirični humor kojim provocira sugovornika da izrazi svoj stav, a ne da je ostavi u nedoumici. Ne voli improvizirati ni smišljati maštovite dosjetke. Mojmira želi i očekuje da je ozbiljno shvatimo. Njezina fizička energija iznimno je velika, poput snage koja se oslobodi iz malog atoma uranija. Tu je i izdržljivost kakvu imaju oni što upravljaju strojevima za bušenje tunela. Tako je to s krhkom ženskom ljepotom. Ima sklonost uživanju u impulzivnoj kupnji. Voli zgodne dečke koji će joj pokazati da je ona princeza u njihovu životu. Treba joj puno slobode u vezi, ali i puno dokaza ljubavi. Život joj je pun iznenađenja, zaokreta, uzbuđenja.

Često je u unutarnjem konfliktu između optimizma i pesimizma, između slobode i granica. Socijalno je osviještena i društveno angažirana, vjeruje u bolji i pravedniji svijet. Kada uvidi svoje greške, bez problema ih korigira. Prijatelji su joj međusobno vrlo različiti po porijeklu, statusu i profesiji te ih smatra jednom svojom neobičnom obitelji. Oboje roditelja jednako su je odgajali, jednako na nju utjecali, ali je za nijansu snažniji utjecaj oca. Brza je u replikama i vješto će se obraniti u verbalnim izazovima. Suradnici je smatraju štrebericom i ozbiljnom, ali je cijene.

Dobila je neplaniranu priliku zamijeniti osebujnog Šprajca i, koliko god da je osjećala strah, Mojmira je uspjela opravdati povjerenje i zadobiti pozornost gledatelja. Ostala je svoja, nije ni pokušala oponašati kolegu. Pokazala je snagu, izdržljivost, borbenost. Koliko god to poricala, Mojmiri jako puno znače profesionalna priznanja. Pred njom je sve do kraja godine uzlazna krivulja u popularnosti na prvoj liniji ispred TV kamere. Ono što bismo s njome mogli podijeliti već u svibnju jesu svadbena zvona.

Za više astroanaliza posjetite stranicu astrologinje Anđelke Subašić.