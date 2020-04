Mlada Sarajka koju obožavaju Hrvati: 'Za mene ne postoje razlike nacionalnog i etničkog tipa'

Ekipa Nove TV nedavno je završila snimanje serije "Drugo ime ljubavi", čije ćemo preostale epizode uskoro vidjeti. jedna od glumica koja će rado pamtiti ovo snimanje je i Maja Jurić, Sarajka koju smo upoznali kroz lik Valentine.

- Rad na ovom projektu je često bio brz i dinamičan. Nema tu mnogo vremena za ponavljanje ili greške. To zna ponekad biti stresno, ali ponajviše se veselim nekim novim radnim navikama koje sam stekla uz ovaj projekt. Sve u svemu sa sobom nosim pregršt lijepih iskustava, bitnih lekcija i ono što je najbitnije, upoznala sam i ostvarila prijateljstvo s nekim divnim ljudima - kazala nam je Maja koja je našla sličnosti s likom Valentine.

- Valentina je jedna simpatična i draga djevojka s jakom moralnom osnovom. U tom pogledu bih rekla da smo jako slične, iako je ona daleko ozbiljnija od mene. Mislim da su likovi poput Valentine i Ksenije nužni u ovakvim projektima, oni su u jarkom kontrastu naspram bogatih Krpana koji, pored svih privatnih drama, nikada nisu osjetili istinsku neimaštinu. Publici je zanimljivo gledati to bogatstvo i raskoš, ali poistovjećuju se s likovima poput Valentine ili Filipa. Mislim da su njihove priče itekako bitne i nužne kako bi se koliko toliko vjerodostojno prikazao presjek hrvatskog društva - mišljenja je Maja koja je prvo upisala pravo i komunikologiju, a tek se onda prebacila na glumu.

- Oduvijek sam imala neku blagu slutnju da bi me gluma mogla usrećiti, ali nekako sam se plašila sanjati tako veliki san. Imala sam samo 18 godina i nije mi bilo sasvim jasno što želim od svog života, i mislim da je to sasvim okej. Bolje se tražiti nego misliti da se znaš , ovako sam si barem otvorila mogućnost da samu sebe istinski upoznam. Tražila sam se, tražila sam struku koja će usrećiti moju dušu. I to sam pronašla u glumi. Privlače me pojmovi poput balansa I pravde, što je vjerojatno razlog zašto sam upisala pravo.

No pravo se u praksi veoma malo bavi tim pojmovima. Čitav pravni svijet mi je ipak suviše rigidan. Pronašla sam niz zakona koji se odnose na ljude, a nisu nimalo ljudski, stoga sam odlučila odustati od pravnog fakulteta. Komunikologiju sam potom upisala u potrazi za nečim humanim. To i jesam pronašla u komunikologiji. Druga stvar, koju sam međutim pronašla je da mediji često podliježu političkim interesima i manipulacijama. Bilo bi mi teško izvještavati ušminkane i cenzurirane informacije čiji je cilj omogućiti nečiju političku ili medijsku agendu. Stoga mi nije žao što sam odustala od tih fakulteta, a nije mi ni žao što sam ih upisala, mnogo toga sam naučila studirajući ih, veli glumica. Zanimljivo je da joj je jedna od prvih uloga bila u britanskoj seriji "Love, Lies And Records".