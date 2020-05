Goga otkrila da joj gledatelji šalju ružne poruke, a sad ih je sve objavila: 'Moram li se opravdavati?'

Finale showa "Brak na prvu" donijelo je poneka iznenađenja, među kojim i priznanje Gordane kako su ona i Adam u vezi. Iako su to gledatelji danima nagađali i spajali poneke dokaze s njezinih slika s Instagrama, ona je prije sve to stručno negirala, no u sinoćnjoj epizodi showa sve je potvrđeno.

I dok su ostali kandidati "novom" paru poželjeli sreću, pa kač i Nikolina koja je prvotno u braku bila s Adamom, ali i Dejan koji je spojen s Gogom, jedino je Lidija izjavila kako joj je nepošteno što su se dogovarali da će se nalaziti dok je show još trajao, te kako je to bilo neiskreno, pogotovo prema Nikolini i Dejanu.

Međutim, čini se kako su Gogi najviše zamjerili gledatelji koji su je napadali u komentarima, ali i porukama na društvenim mrežama. No, Goga je odlučila objaviti sve neugodne poruke koje su joj dolazile.

"Dejan je za tebe avion. Ti si njega pokušala prikazati kao negativca. Došla si po nekoga s dubokim džepom", "Nitko te nije zaslužio", "Zgadio mi se show zbog tebe", pisali su joj gledatelji, a u porukama je vidljivo kako su je izvrijeđali te poželjeli nesreću s Adamom.

"Ono što me trenutno čini tužnom su negativne i vrlo ružne poruke koje mi šalju nepoznati ljudi, većinom s lažnih profila čiju poantu ne mogu razumjeti. Kažete, debela sam, no zar se trebam opravdavati ili osjećati loše radi toga? Svatko je vlasnik svoga tijela, svatko ga nosi onako kako zna. Osim toga, nisam se prijavila na izbor za Miss. Stoga, ne vidim zašto bi to nekom bilo od životne važnosti", osvrnula se prvo Gordana ispod fotke na vrijeđanja na račun njezine debljine.

Potom je napisala kako je u redu gajiti simpatije prema Dejanu, ali da ona ima pravo sama birati s kim će biti u vezi.

Foto: Instagram

"Moram li ja svakom uzvratiti osjećaje? Ne. Jesam li išta započela dok sam još bila u braku? Ne. Svatko zna za sebe što je za njega najbolje, iako vidim da si mnogi uzimaju za pravo odlučivati o tuđim životima, a ne znaju ništa o tim osobama. Svatko od nas ima dobre i loše dane, svatko od nas ima vrline i mane koje izlaze van kada smo ljuti, razočarani, ili jednostavno kada se ne znamo nositi s situacijom u kojoj se nalazimo. Ja učim iz svojih pogrešaka, stvaram iskustva, trudim se postupiti najbolje što znam. U ovom trenu sam čak i sretna što nisam mlađa jer zaista ne znam kako bih skupila snage nositi se s ovakvim komentarima i ovakvim pritiskom", zaključila je Goga ispod fotke na Instagramu.

Podsjetimo, Gordana Marelli u showu je ušla u brak s Dejanom, a u sinoćnjoj završnici otkrila je kako je u vezi s Adamom, ali i da čekaju bebu.

"Da, čekamo bebu, doznali smo uoči blagdana", rekla je Goga za RTL.