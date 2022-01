Glumio je u 'Zabranjenoj ljubav', a sada otkrio da trenira s Alenom Babićem, te s kojim glumcima iz sapunice se još druži

Glumca Zorana Pribičevića (38) publika najbolje pamti po ulozi u seriji "Zabranjena ljubav" koja je s emitiranjem na RTL-u krenula 2004. godine, a s emitiranjem je prestala 2008. godine. Kasnije je imao i manje uloge u serijama "Larin izbor", "Bitange i princeze", "Mamutica" i "Zakon", ali svi ga najviše pamte po ulozi Danijela Lončara u "Zabranjenoj ljubavi". Zoran glumi i u kazalištu, a uz glumački posao osmislio je i aplikaciju 'Pričalica'. No, to su samo neki od njegovih interesa, jer sada je podijelio da trenira s hrvatskim boksačem Alenom Babićem.

- Alena sam počeo pratiti prije nekih godinu dana i svidjela mi se njegova priča i način na koji je izgradio svoj imidž. U nekim stvarima podsjeća na Connora McGregora, ali u svemu tome što radi, svidjelo se to nekome ili ne, mislim da nije lažan nego je svoj. Osim tog ciljanog animoziteta prema Filipu Hrgoviću, on ‘fura’ skroz pozitivan film i mislim da je sa svojom Savage Army napravio nešto jedinstveno. Svatko može biti dio Savage vojske, samo treba malo volje. Tako sam mu se javio putem Instagrama i rekao da bih volio doći na jedan njegov ranojutarnji trening. On nije očekivao da ću doći jer mnogi tako odustanu, ali ne i ja. Odradili smo s ekipom vrhunski trening u 6 ujutro. To je zaista jedan poseban osjećaj i preporučio bih to svakome. Najbolje od svega je što je atmosfera skroz opuštena i stvarno može bilo tko doći bez obzira na razinu forme - kazao je Zoran za RTL.hr.

Osvrnuo se na ulogu u seriji po kojoj ga je šira javnost najviše zapamtila. Kazao je kako misli da je uspio izgraditi karijeru koja nema veze sa 'Zabranjenom ljubavi', ali i da ne želi pobjeći od uspomena, te da je to uvijek bilo nešto posebno.

- U nekom kazališno-filmskom smislu nadam se da sam se odmaknuo od toga. Puno je različitih glumačkih projekata iza mene i vjerujem da se malo tko sjeti prvo sapunice. No, da se razumijemo, niti ne želim pobjeći od toga. Zabranjena ljubav je bila nešto posebno i uvijek se tog razdoblja života rado sjetim.

Otkrio je i s kim je ostao u dobrim odnosima nakon snimanja serije.

- Susretnem tu i tamo nekog, najčešće one koji su ostali u glumačkim vodama poput Petre i Marija ili, recimo, Filipa Riđičkog. S Antonijom Šolom sam snimio jedan throwback, a s Mirnom Medaković se redovito vidim kad igramo predstavu Kerekesh Teatra Imovina. S Petrom Berishom i još nekima u kontaktu sam preko društvenih mreža i tako… U svakom slučaju, uvijek mi je drago kada vidim nekoga od njih.

