Glumica nadmudrila hakere koji su joj prijetili objavom golišavih fotografija

Ne možete mi kontrolirati život i nikad nećete - poručuje mlada glumica Bella Thorne nakon što je objavila da je žrtva hakerskih ucjenjivanja.

Ovu 21-godišnju zvijezdu nepoznati hakeri su ucjenjivali njezinim golišavim fotografijama te prijetili objavljivanjem istih u javnosti. To je naljutilo glumicu i natjeralo da napravi jedan nesvakidašnji potez.

Naime, Thorne je odlučila objaviti svoje fotografije prije njih te im tako pokazati da joj ne mogu ništa i da ona ima kontrolu nad svojim životom, što je napisala u objavi na društvenim mrežama.

Fuck u and the power u think you have over me. I’m gonna write about this in my next book😡😡😡 pic.twitter.com/0Ep0iXgW51