Glumica iz mnogima omiljenih domaćih sapunica otkrila da je trudna, poznat je i spol bebe

Glumica Sementa Rajhard, koja je glumila u serijama kao što su 'Stella' i 'Čista ljubav' otkrila je da je trudna već četiri mjeseca, te da dječačić na svijet dolazi ove godine. S poduzetnikom Vanjom Brundulom već ima jedno dijete.

''Trudna sam. Čekamo našu prinovu, četiri mjeseca je prošlo. Kćerkica zna, jedva čeka, za sada... Naravno da će biti ljubomore, to je normalno, sve joj pokazujemo kako će to biti. Čeka nas uzbudljiva godina'', kazala je za Story te dodala: ''Dečko nam dolazi. Razmišljali smo o imenu, ali to ćemo još zadržati za sebe.''

Sementa se udala prošle godine u lipnju za poduzetnika Vanju, svog dugogodišnjeg partnera. Bračne zavjete izmijenili su u Gornjoj Stubici u dvorcu Oršić, lokaciji koja je zaista bajkovita. Na svadbi su među uzvanicima bile i mladenkine kolegice Vanda Winter, Martina Stjepanović Meter te Katarina Baban, a one su i podijelile prve fotke s vjenčanja na društvenim mrežama. Na vjenčanju je pjevala Vanna.

Vanja i Sementa imaju kćer Stellu, a sudbonosno 'da' rekli su već 2019. kod matičara. Učinili su to u krugu obitelji, a javnost je tu lijepu vijest doznala tek godinu dana kasnije.

Inače, krajem 2020. godine Sementa je progovorila o financijskom krahu svoje obiteljske firme zbog pandemije koronavirusa. Ona, naime, radi u obiteljskom lunaparku za koji kaže kako prošle godine nije odradio ni jedan event. Mjesto na kojemu je odrasla i uz koje je vežu neke od najljepših uspomena u životu i koje je prehranjivalo njezinu obitelji, izgledalo je sablasno prazno.

Jednako su poražavajuće bile i poslovne knjige jer obitelj bilježi pad prihoda od čak 90 posto. Sementa je bila očajna je jer je riječ o poslu od kojeg godinama živi cijela njezina obitelj, a radnike koji s njima rade također tretiraju kao da su članovi obitelji. Dakako, računi su im stizali na naplatu, a oni nisu znali odakle namaknuti sredstva za njihovo plaćanje. Svaki im je dan u to vrijeme bila posebna borba, nisu dobili nikakve poticaje ili financijsku pomoć jer, za njih nije postojala odgovarajuća mjera.Tuga zbog kraha obiteljskog posla pomutila je i sreću i uživanje u djevojčici Stelli koju je na svijet donijela u travnju te godine. Nadali su se, barem, da će im Advent značiti neki posao, ali kada je i to otkazano, shvatili su da im pomoći više nema. Srećom, situacija se sada popravila.

