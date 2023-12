Glumica hit-serije o kultnoj carici: Snimanje u Hrvatskoj bilo je uživanje, posebno tirkizno more i ukusna hrana

Uskoro na kanalu Epic Drama kreće treća sezona serije “Carica Sisi”, priče o prvoj neovisnoj ženi, pa i prvoj velikoj europskoj ženskoj zvijezdi, austrijskoj carici, supruzi cara Franje I. Kada smo prije godinu dana u Beču bili na predstavljanju druge sezone serije “Carica Sisi”, naznačeno nam je da bi se treća sezona mogle snimati i u Hrvatskoj. Pa eto, doista se to i dogodilo, odabrane su neke od naših najatraktivnijih i najljepših lokacija južnog Jadrana za treću sezonu serije. Trsteno, Zaton i Konavle, lokacije kod Dubrovnika, odabrane su za snimanje jedne od najskupljih produkcija europske televizije. U Hrvatskoj se snimalo pet dana, a riječ je o scenama koje ćemo vidjeti u drugoj, trećoj i četvrtoj epizodi, gdje se Sisi i Franjo povlače na odmor sa svojom novom prijateljicom Almom. Ulogu Sisi tumači Dominique Devenport, mlada švicarsko-američka glumica sjajno se snašla u ulozi Elizabete Austrijske. Evo što nam je rekla o snimanju u Hrvatskoj.

- Jako sam uživala snimajući u Hrvatskoj. Iako je bio cijeli tjedan snimanja i imali smo puno posla, činilo se kao mali odmor, cijeli je naš tim odsjeo u istom hotelu na plaži, tako da smo svi mogli prvo otići na kupanje u moru ujutro i sjediti zajedno na plaži nakon posla i jesti ukusnu morsku hranu, to je bilo posebno. Lokacije na kojima smo snimali su apsolutno zadivljujuće s prekrasnim plažama i tirkiznom vodom, bile su me tako impresionirale! Nažalost, u Hrvatskoj smo proveli samo nekoliko dana i snimali smo cijeli dan, tako da nisam uspjela vidjeti puno zemlje. Imali smo jedan slobodan dan i otišli u Dubrovnik, što je bilo stvarno cool! Nažalost, tamo smo imali samo nekoliko sati - pretpostavljam da ću se morati vratiti drugi put da vidim više!, kaže Dominique Devenport koja u trećoj sezoni mora naučiti i kako biti majka.

– Bio je to za mene izazov jer nemam djece, pa ne znam kakav je to osjećaj. Raditi s djetetom uvijek je izazov, a Ariana, koji glumi mojeg sina, nisam znala tako dobro, ne možeš znati koliko se može prilagoditi na sceni, kako će reagirati na zagrljaju u sceni. No, ispalo je da je on zapravo profesionalni mladi glumac. Do kraja snimanja postali smo kao prava obitelj, on, Jannick i ja – kazala je Devenport u razgovoru s nekoliko srednjoeuropskih novinara. Carica Sisi bila je popularna u javnosti zbog svoje neovisne naravi koja se teško nosila s pravilima dvora u kojem svatko ima strogo određenu ulogu.

– Majčinska strana vjerojatno je najjača od svih njezinih osobina. U prvim sezonama vidjeli smo kako se Sisi bori s ulogom carice, gdje se njezine vrijednosti kao osobe sudaraju s ulogom carice. I opet ćemo to gledati u trećoj sezoni jer ju je to pratilo cijeli život. No sada je sve više koncentrirano na ulogu majke. Gledamo kako se trudi usmjeriti svojeg sina, no on je i budući car. I sada se ta borba premješta u taj kontekst. Dakle, ona želi biti majka, ali i carica Franji, kojeg treba imati na svojoj strani – odgovorila je Dominique. Osoba je Elizabete Austrijske vrlo slojevita s mnogo osobina. Njezin odnos s Franjom, koji je znao biti i grub, otresit, i zbog pritisaka koje nosi vladanje tako velikim carstvom kakvo je bila Austro-Ugarska Monarhija, bio je zbog svega toga kompleksan. A to utječe i na njezinu ulogu majke.

– Najviše me fasciniralo više osobina. Osim uloge majke, u kojoj sam naučila nešto o roditeljstvu, koje je, naučila sam, uvijek neka vrsta kompromisa. Pogledala sam malo unatrag, i na svoju mladost i djetinjstvo, shvatila da može biti jako važno u nekim situacijama da roditelji stanu kao jedan u odnosu prema djetetu, pokažu zajedništvo, imaju isto mišljenje i ne dovode dijete u nedoumicu. Gdje se radi kompromis, dilema je s kojom se roditelji susreću. Tako se i Sisi ne slaže uvijek s Franjom, ali ipak pokaže suprotno da bi se to vidjelo. I onda sam bolje razumjela i neke situacije iz vlastite mladosti. To je nešto što sam ponijela iz treće sezone – kaže glumica.

No, serija je dogurala do treće sezone, što je dokaz da je zaživjela u publici. Namjera nije bila da se radi serija u cijelosti utemeljena na povijesnim činjenicama, već da se Sisi “modernizira”, približi djevojkama današnjice. Čini se da je tu tajna uspjeha serije. – Sisi je povijesna osoba, ali mi je ne prikazujemo kao takvu, već pričamo fikcijsku priču o njoj i o vremenu u kojem je živjela. No, što sam više o njoj čitala, osjećala sam se sve bliže njoj kao osobi i pomirila taj fikcijski dio. Što sam više razumjela koliko je to bila važna i velika osoba, to sam bila svjesnija toga kolika je to čast pa sam se potrudila da budem što točnija. Ali tu je i taj fikcijski dio u kojem prikazujemo Sisi kao moderan lik koji pristaje današnjem društvu kako bismo je približili i modernoj djevojci – kaže Dominique Devenport. Nastavila je kako je “svoju” Sisi oblikovala prema stvarnoj osobi koju je puno proučavala.

U tri sezone dobro je upoznala Sisi, uspjela joj se približiti, uz određen pritisak koji nosi tumačenje povijesne osobe koja je u srednjoj Europi kod velikog broja ljudi do danas ostala pojmom, drukčijom caricom koju se pamti.

– U prvoj sezoni prikazali smo Sisi kada je imala 15-16 godina. Bila mi je inspirativna ta njezina divlja strana. I onda su tu bile i knjige. U to sam morala usaditi i fikcijski lik koji smo gradili. Sisi može biti idolom za današnje moderne žene, a može se pronaći i da je njezin lik bio idol nekih prijašnjih generacija kada su je prikazivali u onim starim filmovima. No, bila je ona podosta teška osoba, i ne mislim da je možete tek tako nazivati idolom, jednostavno zbog vremena u kojem je živjela jer žene tada nisu imale previše prilika. Iz današnje perspektive možete reći kako je sigurno bila emancipirana, i bila je divlja, i bila je idolom jer je živjela u dvorcu koji je bio izvan Hofburga, što tada nije bilo dopušteno, stvorila si je vlastiti život. No, nama danas važno je podsjetiti da je ipak napustila svoju ulogu carice i djecu koju je imala, uživala je u novcu koji drugi nisu imali zbog rata i stanja u državi. Postoje tu i neke druge perspektive – kaže glumica.

Nećemo reći ništa novo ako konstatiramo da je lik Elizabete Austrijske posljednjih godina doista popularan materijal za stvaranje televizijskih serija, jednu je napravio čak i Netflix, još neke serije, poput “Korsaža”, snimane su i u Europi. Carica ima i vrlo posjećen muzej u Beču. Zašto smo i dalje toliko fascinirani Elizabetom Austrijskom?



Tragičan kraj

– Mislim da je razlog zašto smo toliko zainteresirani za nju prije svega cijela priča o princezi, priča o normalnoj djevojci čiji se život okreće, zaljubljuje se u princa i postaje princeza. Takve priče volimo. Usto, postoji cijeli mit oko te povijesne osobe, a zapravo ne znamo ništa o njoj. Bila je izuzetno lijepa. Život joj je bio pun krajnosti. Morala se baviti ekstremnim sportskim aktivnostima. Imala je abnormalne prehrambene navike. Uvijek je držala distancu, čak se i skrivala od ljudi. Išla bi u iznimno duge šetnje. Bila je jako zainteresirana za učenje stranih jezika, mađarskog i grčkog, sve do savršenstva. Činilo se da ima puno opsesija. I mislim da zapravo ne znamo kako se doista osjećala, ne znamo što je mislila. Možemo samo doznati neke činjenice iz njezina života koje djeluju tako ekstremno. I mislim da je to razlog zašto smo još zainteresirani za nju – kaže mlada glumica.

Ipak, unatoč toj fascinaciji, život carice Sisi nije bio bajkom. Napet odnos s carem Franjom obilježio je njezin život praktično sve do njegova kraja, kada pogiba od ruke atentatora. Ipak, ostaje najdugovječnijom caricom u povijesti Habsburške Monarhije, tron je s Franjom dijelila 44 godine.

– Kad sam bila mala, i ja sam željela biti princeza. I bila sam mala princeza. Ali upravo je to razlika. Mislim da djevojke žele biti princeze iz bajke. A Sisina priča, nažalost, nije bajka. I biti princeza može biti priča s puno užasa. Sve ima loše strane. I mislim da je to razlika jer djevojčice žele biti princeze iz bajke. A princeza iz bajke, naravno, ima prekrasan život s ponijima i sjajem – kaže mlada glumica.

Tumačiti moderniziranu Sisi svakako je izazov sam po sebi, ali postoji i tu jedan puno očitiji, a to je odjeća onog vremena kakvu je carica morala nositi. Za djevojku 21. stoljeću to nije tako lako.

– Jasno da je cool jahati konja u prekrasnoj haljini! Ali to nije tako lako jer se od vas traži da se na konja popnete i da s njega siđete. A konji su velike, snažne životinje s kojima treba znati, oni traže određen oprez u ponašanju s njima i neće uvijek napraviti ono što tražite. Stoga je scene u kojima se galopira i opasno jaše ipak snimio kaskader. Odjeća je u to vrijeme doista snažno odražavala društveni status neke osobe. Ali je isto tako odjeća ženama oduzimala neke mogućnosti. Korzeti su komadi odjeće koji jako stežu, oduzimaju dah, ometaju krvotok, do te razine da vam noge trnu. Zaista! Zbog toga je žena bila limitirana u onome što može raditi. Jer, niste mogli raditi previše toga, samo se smiješiti, ravno stajati, izgledati lijepo, ali čak i ne govoriti previše. Dosta su to jake poruke. Kod Sisi je to izraženo, po odjeći se vidi kako ona postaje zvijezdom carstva, zrači moći u koju dolazi. U trećoj sezoni provodi puno vremena u drugoj zemlji, pa se i odjeća mijenja, puno je slobodnija i može se lepršavije odijevati – kaže glumica.

Elizabeta Austrijska je, dakle, nakon burna života imala tragičan kraj koji je uslijedio gotovo desetljeće nakon također tragičnog gubitka sina Rudolpha. Kakav bi kraj Dominique poželjela za svoju Sisi? – Kada bih mogla izabrati kraj za Sisi ignorirajući povijesne činjenice, mislim da bi za našu seriju bilo super ako se Sisi i Franjo doista slože. I da Sisi može putovati i živjeti, barem neko vrijeme, u inozemstvu, izvan kuće u Beču, samo zato što to ona želi. Očito, bilo bi teško jer se tada ne bi mogla baviti svojim dužnostima carice. Kada bi Sisi mogla slobodno birati, sigurno bi voljela živjeti negdje drugdje. I ja bih željela to za nju – kaže Dominique Devenport.