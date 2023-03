'Gluma ostavlja puno mogućnosti za obiteljski život, suprug i sin su mi velika podrška'

Glumica Iva Šimić Šakoronja nedavno je odigrala svoju prvu ulogu u HNK Zagreb u predstavi "Plodna voda". Iva ima 28 godina, majka je malom Tomi, a osim glumom bavila se i marketingom. Talentirana mlada glumica već je osvojila i nagrade, a upravo zbog toga smo s njom odlučili malo porazgovarati.



- Imala sam priliku odigrati predstavu na meni najljepšoj sceni u Hrvatskoj i moram priznati da je to bilo u isto vrijeme i predivno i zastrašujuće iskustvo. Imam ogromno strahopoštovanje i divljenje prema sceni Hrvatskog narodnog kazališta. Jedan od najvećih strahova je bio hoću li ispuniti tehničke uvjete te scene, što od glasnoće, što od glume, jer ipak dijelim tu scenu s fenomenalnim glumcima kojima nije lako parirati. Ansambl HNK je vrlo profesionalan, radišan i normalan prije svega i dočekao je nas vanjske suradnike raširenih ruku. Iako sam u ovoj predstavi imala manju ulogu, redateljica Nenni Delmestre nam se svima podjednako posvetila, i svakom pojedinom liku dala na važnosti, čak i onom u prolazu. Predstava je svaki put rasprodana, što znači da je publika jako voli, a meni ju je užitak igrati - kaže Iva o predstavi "Plodna voda".

Prošle godine gledali smo je i u filmu "Zbornica", a ona nam je otkrila koja je razlika između glume u kazalištu i glume u dugometražnom filmu, te kako se snašla.- To je bio prvi dugometražni film koji sam snimala i imala sam toliku tremu da u prvoj sceni koju sam snimala nisam uopće znala gdje je kamera. Ljudi mi ne vjeruju kad im to prepričavam, jer kažu da sam na setu bila ''skroz normalna'', nisu ni znali kakva se borba s tremom u meni događala. Radi se o vrlo kompleksnom i izuzetnom scenariju, s razlogom sam imala toliku tremu. Kako su odmicali dani snimanja, smanjivala se i moja trema, s vremenom sam se uklopila u kolektivi konačno skužila gdje kamera stoji. Haha. Što se tiče razlike glume u kazalištu i na filmu, sve sam više uvjerena da je ponekad samo stvar glasnoće i intenziteta. Glumcima je nekad najkorisnija uputa - glasnije i tiše. Brže i sporije. Sve ostalo je emocija. Ako je ima, to je to! Ako je nema, bolje da se ne bavimo ovim poslom. Oba medija traže svoju određenu dozu glasnoće, ekspresivnosti, života i na kraju krajeva glumstvenosti i karizme.Glumom se bavi i njen suprug Matija, pa nam je otkrila kako izgleda jedan dan u njihovom domu.S obzirom na to da imamo dijete, život nam je jedna velika križaljka koju svaki dan iznova i iznova rješavamo. Kombiniramo se. Stalno. Kada jedno ima intenzivan raspored, onda drugo uskače s. Kada oboje intenzivno radimo, uskaču nam prijatelji i obitelj. Imamo sreće što imamo puno prijatelja i članova obitelji koji nam mogu pomoći oko čuvanja djeteta kad baš zatreba. Gluma ostavlja puno mogućnosti za obiteljski život, vjerovali ili ne. Suprug i sin Toma su mi velika podrška i jako im je bitan i moj uspjeh.

VIDEO: Daniel Popović o Euroviziji i Letu 3: ‘Pjesma je primjerena trenutku, a moja Đuli bi danas ispala u polufinalu’