Gledatelji uputili oštre kritike natjecateljima: Ovi što ne jedu ništa, njima treba zabraniti natjecanje

U sinoć prikazanoj emisiji "Večera za 5 na selu" Mišeli su u goste došli ugostiteljska tehničarka Radojka, ugostiteljica Rahela, obrtnik Zoran i turistička djelatnica Antonija, a večeru im je pripremila u mjestu Zečevo Rogozničko. Za svoju večeru je Mišel dobila 35 bodova, a nakon emisije gledatelji su komentirali kako su i ovaj tjedan kandidati dosta izbirljivi po pitanju namirnica i jela i nije im jasno zašto se onda uopće prijavljuju u ovakav tip emisije.

- Puno je i dobila pokraj ovakvih kandidata, ovaj ne jede meso, Radmila gluten, kolače sa kremom, najbolje da i ne kuhaju, Zoranu sve obično, što mu je neobično. Nisu baš puno bolji od prošlog tjedna već na početku ja ne jedem ovo ja ono, a što ste se onda prijavili strašno, a Radojka daje nisku ocjenu jer se nada pobjedi. Katastrofa su i ovi. Hm. Sve me strah kako će ovo završiti. Mislim da će Radojka sve na kraju smandrljati. Ne znam zakaj se takvi prijavljuju, ne jedem ovo, ne jedem ono...mislim kao da svi moraju znati tko što jede...i onda ocjene koma...kao zato što ja to ne jedem...mislim gluposti... Nikako da shvatim osobe koje skoro ne jedu ništa a prijave se...Dobro sam napisala prošli tjedan da bi trebalo uz prijavu dostaviti i medicinsku dokumentaciju, opet neki kalkulanti. Ovi što ne jedu ništa i ovi što daju manje ocjene prvi dan, jer moraju ostaviti prostora za druge kandidate, njima treba zabraniti natjecanje, pa jel moguće više, koji se k prijavljuješ ako ne jedeš ništa. Zar su ljudi baš toliko ograničeni, ili je više ograničen onaj tko ih poziva u Večeru za 5...Pa mislim da bi trebali sve jesti, ako ideš na neko takmičenje, to mi isto kao da ideš na nogomet igrati, a nemaš loptu. - poručili su na Facebooku gledatelji ovotjednim kandidatima showa "Večera za 5 na selu".

