Georgina Rodriguez pokazala nikad bujniji dekolte, fanovi se pitaju je li otišla 'pod nož' ili je kriva haljina

Georgina Rodriguez (28), zaručnica nogometaša Cristiana Ronalda (37) prisustvovala je gala večeri 2022 Latin Recording Academy Person of the Year u Las Vegasu i mamila poglede na crvenom tepihu.

Za ovu prigodu Georgina je odabrala ledeno plavu pripijenu haljinu s prorezom na donjem dijelu, a nitko nije mogao skrenuti pogled s njenog dekoltea koji je bio u prvom planu. Upečatljiva toaleta ukrašena je brojim cirkonima, a cijelu kombinaciju upotpunila je srebrnim sandalama i decentnim nakitom, dok je kosu dignula u zalizanu punđu.

Video je na svom Instagram profilu podijelio dizajner haljine Ali Karoui čije kreacije Georgina rado nosi za sve važnije događaje. Brojni obožavatelji komentirali su kako izgleda sjajno, no bilo je i onih koje zanima je li Georginin nikad bujniji dekolte rezultat odlaska ''pod nož''.

''Divno'', ''Wow'', ''Predivna žena'', ''Božanstveno'', ''Kakva haljina'', ''Savršeno'', ''Kraljica'', ''Izgleda sjajno'', ''Bez komentara'', ''Je li ovo ''novi dekolte'', ''Sigurno je išla ''pod nož'', samo je dio komentara.

Podsjetimo, Georgina se nedavno našla u fokusu javnosti nakon što se javila njezina sestra Patricia Rodriguez koja je otkrila da joj njezin slavna sestra financijski ne pomaže.

Kako je ispričala, već tri godine živi bez stalnog krova nad glavom, a pritom mora gledati kako njezina sestra živi raskošni život i to redovito pokazuje na društvenim mrežama dok ona ponekad nema što jesti.

-Švorc sam, a sestra mi ne pomaže. Najviše me to boli zbog moje djece, a ne zbog mene. Uostalom, ja mogu preživjeti samo s komadom kruha, ali moja djeca, koja su njezini nećaci i nećakinje, ne mogu. Nisam to očekivala od svoje sestre. Ponekad imamo što za jesti, ponekad nemamo. Imam dovoljno da platim stanarinu, no ponekad nemam čak ni za to- ispričala je Patricia u španjolskoj emisiji ''Socialite''.

-Georgina, trebam tvoju pomoć, ti si moja sestra. Znam da nemaš nikakve obveze ni odgovornosti, ali kako si podrška drugima i dobra si s drugima, barem budi takva i prema svojim nećacima i nećakinjama- poručila je sestri.