Gdje ljetuju poznati Hrvati u špici sezone?

Brojni poznati ove godine izabrali su Moro beach bar za barem malo svog odmora ove godine, a popularna ljuljačka u moru i Gianni Apostolski poslužila je kao “rekvizit” za fotografiranje. Ljepotica se odmara na Korčuli, a odmor joj sigurno godi jer izgleda bolje nego ikada.

Pjevačica Indira Levak odmor provodi u Senju gdje je održala i koncert.

Televizijska voditeljica Korana Gvozdić i njezin zaručnik stand-up komičar Ivan Šarić ovog kolovoza odmaraju se na Hvaru, a sudeći po fotografijama na Instagramu, svoju ljetnu oazu pronašli su u osamljenim valama, daleko od napučenog grada Hvara.

Inače su godinama ljetovali u Grčkoj gdje je Ivan zaprosio svoju dragu.

Odmor s dječicom

– Korana me pitala da se idemo okupati, a ja sam počeo nešto muljati i konačno došao do nje u plićak. Onda je zaplakala, pa ja. Prvo me je pitala: “Šališ se?” Korana je i danas iznenađena kako sam se prepao. A nije mi problem stati pred dvije tisuće ljudi u Lisinskom – otkrio je za Story.

Svoju ljetnu oazu kolumnistica, scenaristica, producentica i glumica Jelena Veljača pronašla je na otoku Zlarinu u šibenskom arhipelagu za koji kažu da predstavlja Mediteran kakav je nekad bio. Daleko od ludih partyja i prenapučenosti Jelena se odmara sa suprugom glumcem Draženom Čučekom i njihovom preslatkom dvogodišnjom kćerkicom Lenom.

#morninglikethese☀️ #morningcoffee☕️

Pravi obiteljski odmor imaju i glumac Amar Bukvić i supruga Alma koji su s djecom, kćerkicom Amal i sinčićem Amanom u Makarskoj. Ondje godinama ljetuju, a da supružnici uspiju uhvatiti vremena i za sebe – potvrdili su društvenoj mreži.

Velika ljubiteljica putovanja Maja Šuput sa svojim zaručnikom Nenadom Tatarinovom provodi prekrasne dane u Turskoj.

Love ❤️

Par se smjestio u luksuzni hotel, a o odmoru Maja redovito “izvještava” fanove na Instagramu.

