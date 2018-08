Šprajc u Parizu, Ana Radišić na Šri Lanki, Iva Šulentić na Ibizi, a nogometaši plove

Jedna od poznatih osoba koja ne ljetuje na našem moru je i tridesetogodišnja Riječanka Ana Radišić, koja vodi obnovljeno izdanje emisije “Exkluziv” i uređuje “Top.hr” na RTL-u, ovog ljeta za odmor iz snova odabrala je Šri Lanku. Ana se dugo pripremala za egzotični odmor i – sudeći po njezinim objavama na Instagramu – provodi se nezaboravno. Uživa u obilascima, kušanju specijaliteta, a bez daha su je ostavile nepregledne pješčane plaže i uspon na Adam’s Peak, o čemu je napisala: “Jedan od najviših vrhova Šri Lanke i mjesto hodočašća brojnih vjernika.

Katolici smatraju da je Adamovo mjesto, a budisti Budino. To je mjesto impresivne prirode gdje doživiš sva četiri godišnja doba odjednom , pijavice i prepješačiš uspon o kojem misliš da nema, nema i nema kraja. Bilo mi je to deset najtežih i najljepših kilometara – napisala je voditeljica koja je priznala da je pobijedila strah od zmija igrajući se s njom. Omiljen voditelj i urednik RTL Direkta Zoran Šprajc ipak se zadržao u Europi pa je “skoknuo” do Pariza gdje obilazi muzeje, promatra brodove koji plove Senom, ali nije odolio ni francuskom specijalitetu – puževima.

I nogometaš Dario Srna ne propušta odmor na Jadranu pa je na svom Instagramu podijelio fotografiju s jahte na kojoj su mu društvo radili Mateo Kovačić i Luka Modrić, koji se, pak, trenutačno odmara s obitelji u Italiji.

Tako su našeg kapetana vatrenih snimili na plaži dok se sa suprugom Vanjom sunčao i kupao. A njihov 27-godišnji kolega Andrej Kramarić, nakon opuštanja u Dubrovniku s djevojkom Mijom Ćurković, zaputio se na grčki otok Mykonos. Zaljubljeni par snimio je selfie u sutonu s romantičnim pogledom na grad. I naša televizijska i radijska voditeljica Barbara Kolar godinama ljetuje u Grčkoj, a ove godine posjetila je otok Kos. Na svom Instagramu u duhovitom stilu piše kako, unatoč velikim vrućinama, ne propušta posjete čuvenim hramovima i znamenitostima.