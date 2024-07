Gabi je u showu skinula 130 kilograma a sada je progovorila o ružnim komentarima i operacijama

Gabrijela Crnjac bila je kandidatkinja prve sezone 'Života na vagi' i do sada je izgubila više od 130 kilograma. Na društvenim mrežama je priznala kako je bila na operaciji želuca, a za RTL.hr je otkrila kako često dobiva ružne komentare zbog toga.

'"Dobivam jako ružne komentare, ljudi mi se jave u inbox s ružnim riječima i neugodnim te drskim pitanjima. Pitaju me na koliko sam operacija do sada bila, kakvih veza imam u bolnici da idem na toliko plastičnih operacija i koliko sam ih imala dosad. Također me pitaju, kako su ostali uspjeli skinuti kilograme, bez operacije...", priznala je ogorčeno Gabrijela, no ipak ima i onih pozitivnih. Neki traže i savjete.

''Jave mi se za pomoć i savjet oko gubitka kilograma, no ne mogu im pomoći jer smo svi različiti... Da ja išta znam, ne bih nikada ni došla do tog broja kilograma'', priznala je skromno Gabrijela koja je napravila veliku stvar – skinula više od 130 kilograma, aktivnim i zdravim načinom života.

''S devet godina sam prvi put završila u bolnici zbog prekomjerne težine. To je moja borba koja traje otkad znam za sebe i trajat će vjerojatno cijeli život. Nisam kilograme skinula čarobnim štapićem, a pokušavala sam svašta. Zato sam i pristala na show 'Život na vagi' koji mi je jako pomogao, u kojem sam puno toga naučila. No bila sam na operaciji želuca i otvoreno progovorila o njoj. To ne skrivam jer sam pokušavala sve načine i nije išlo. Ljudi me zbog toga napadaju, da kako bez operacije nisam uspjela, a nitko ne zna da sam prije same operacije skinula 100 kilograma, a nakon operacije samo 30. Ljudi misle da sam sve kilograme skinula samo zbog operacije želuca... Sada idem tri puta tjedno na grupne treninge, a vikendima šetam po 15 kilometara dnevno. Od ugljikohidrata ne jedem kruh, krumpir, tijesto. Većinom su na mom meniju meso i salate, a svako jutro pojedem proteinsku čokoladicu, nekada se vikendom počastim sladoledom'', priznala je Gabrijela koja trenutno varira između 88 i 90 kilograma, a njezina borba intenzivno traje posljednjih sedam godina.

"Idealna bi mi kilaža bila 75 kilograma, no evo već godinu dana ne mogu pasti na manje od 88. Uz operaciju želuca, operirala sam i vene, bruh, kožu... Sve to u kratkom periodu pa mi je imunitet jako pao, čekam da se organizam oporavi jer me svaka operacija jako iscrpila. Svaka je bila rizična i uopće nije kako ljudi misle, da je to samo tako. Od svake mi je trebalo vremena da se oporavim i sada se osjećam jako slabo", priznala je Gabrijela i dodala kako je najviše iznenađuje što je ljudi i dalje pamte.

"Prilikom ulaska u kuću bila sam svjesna da će biti tako, no da će to toliko dugo trajati - ne... Očito, sve svoje nose. Mislila sam kada dođe nova sezona da će me ljudi zaboraviti'', priznala je Gabrijela i opisala jedan proživljeni, za nju neugodan, događaj. ''Kupovala sam kruh u dućanu i prodavačica mi je komentirala kako ja to ne bih baš smjela jesti...", dodala je Gabi.

