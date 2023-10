Frontmen domaće grupe: 'Susjedi rade bolji showbiz, kod nas je to malo otužno'

Susjedi prave dobar showbizz i znaju kako se to radi, kod nas je to malo otužno, a ja se nadam da će se stvari u dogledno vrijeme promijeniti. Nedostaje nam i autora i drskosti - poručio je Mario Roth, tekstopisac popularnih hitova "Još fališ do bola, ostarit' nemam s kime..." koji su karizmatične Osječane iz grupe Vigor prije gotovo deset godina vinuli u sam vrh domaće zabavne glazbe te im zauvijek promijenili živote.

Od tada ne sviraju po 'gažama' i svadbama, možete ih vidjeti samo na koncertima. Za kraj godine pripremaju 'najbolju feštu' u Zagrebu, a slušateljima Happy FM-a Mario je otkrio kako bi Danijeli Martinović volio pisati tekstove, ali i s kojom od kolegica je već u pregovorima oko novog hita.

- Volio bih Danijeli pisati pjesme, s kolegicom Mineom sam u pregovorima mjesecima, a Ivani Kovač sam napisao jedan sjajan tekst, moramo samo vidjeti je li se pronalazi u tome, kazao je Roth.

Ovaj emotivac, netipični Slavonac ne jede prasetinu, ni janjetinu iz ljubavi prema životinjama. Komentarima 'dežurnih stručnjaka za sve' se ne zamara, ali voli konstruktivnu kritiku dragih ljudi s imenom i prezimenom. Godinama je bio radijski voditelj koji je svirao samo u slobodno vrijeme. Srećom, hobi se svim članovima grupe pretvorio u jedini posao koji rade, žive i u kojem uživaju zajedno sa svojom publikom.

Samo u proteklih godinu dana imali smo 80-ak koncerata. Mi smo putujući cirkus, najviše svuda, a najmanje doma. Mađarska, Balaton, Krk, Austrija, Beč, ne znam gdje nas nije bilo... A uskoro stižu i u Zagreb i bit će ludo i nezaboravno, poručio je Roth.

20. prosinac - bit će prekrasno! Svi koji dođete na Happy FEST nećete otići doma razočarani. Vigor će se pobrinuti za totalnu ludnicu, pripremamo se već tri mjeseca, neće biti uobičajeno, pripremamo kostimografiju. Obećavam da ćemo vas napuniti dobrom energijom, da barem 4 sata ostavite svoje probleme, loše stvari i uživate u odličnoj domaćoj zabavnoj glazbi…

Za spektakularnu zabavu na Happy FEST-u koji će se održati u Boćarskom domu, pobrinut će se još domaćih izvođača, Minea, Ivana Banfić, Ella, Siniša Vuco i Miroslav Škoro. Ulaznice su dostupne putem Eventim sustava.

