Franka Batelić podijelila urnebesni video kćeri i pokazala kako se ona priprema ua Doru

Pjevačica i poduzetnica Franka Batelić (32) i sama je iskusila kako izgleda predstavljanje Hrvatske na Euroviziji, a čini se kako i nakon svog nastupa, i dalje prati ovo natjecanje. Naime, hrvatski izbor za predstavnika na Euroviziji 'Dora 2024.' odvit će se ovaj tjedan, a Franka je pokazala kako se njezina obitelj priprema za njega. Pjevačica se javila s pričom a Instagramu na kojoj je podijelila crnu pozadinu i zvuk na kojem se čuje njezina kćer Greta. Ova snimka mnoge je nasmijala. Franka je snimila svoju kćerkicu Gretu koja se probudila rano ujutro, a ona joj je morala pjevati prošlogodišnji hrvatski hit za Euroviziju ''Mama ŠČ''.

- Greta (1). U 6:30 jutros. Ipak je tjedan Dore #mamasc - napisala je pored objave. Na snimci se čuje Franka koja je pjevala stihove ''Mama kupila traktora'', a malena Greta je za njom uzvikivala ''ŠČ!''.

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, Franka je na Euroviziji nastupila s pjesmom 'Crazy', a na Dori je bila i u ulozi voditeljice.

Franka je Gretu dobila u braku s našim umirovljenim nogometašem Vedranom Ćorlukom a s njim je u braku od 2018. godine. Vjenčali su se u župnoj crkvi Pohođenja Blažene Djevice Marije Sv. Elizabeti u istarskoj općini Bale. Upoznali su se šest godina prije toga na ljetovanju na Zrću. Dežurni dušobrižnici tada su bili uvjereni kako je riječ tek o ljetnoj aferi koja će potrati nekoliko mjeseci ne sluteći ni u najluđim snovima da će se naš uspješan nogometaš jednog dana skrasiti uz lijepu pjevačicu.

Vezu s Frankom Ćorluka je započeo u vrijeme svog velikog nogometnog transfera iz londonskog Tottenhama u moskovski Lokomotiv. Englesku prijestolnicu zamijenio je ruskom, a prije odlaska na istok nekoliko tjedana proveo je na našoj obali družeći se s prijateljima, a ali i Frankom koja mu je već na prvi pogled zapela za oko. I u Frankinom životu u to vrijeme događale su se velike promjene. Tada 21-godišnja glazbenica u Hrvatsku je stigla nakon završetka školovanja na prestižnom Berklee College of Music u Bostonu. Smiješila joj se inozemna karijera, no ona se ipak odlučila vratiti na naš teritorij i ovdje nastaviti graditi glazbenu karijeru ne sluteći da će već isto ljeto pronaći ljubav svog života. U braku su dobili i dvoje djece, sina Viktora i kćer Gretu.

U studenome 2022. rodila je djevojčicu Gretu. Svoju trudnoću uspjela je skriti od javnosti do samog kraja showa "Ples sa zvijezdama", a sretnu vijest objavila je kada se trudnički trbuh počeo nazirati pod haljinama. Nogometaš i pjevačica imaju i četverogodišnjeg sina Viktora kojeg je Franka rodila 5. siječnja 2020. godine.

