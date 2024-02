Halid Bešlić o građevinskoj dozvoli za vilu: Nije za pohvalu što se tiče te dozvole

Pjevač Halid Bešlić (70) na Pelješcu je pronašao idealnu parcelu na kojoj gradi svoju idealnu kuću za odmor. - Kupio sam parcelu od prijatelja odnosno njegove kćeri, koja ima firmu i ona gradi kompleks od 12 kuća. Sve je kupljeno već s građevinskom dozvolom. To neće biti ekstra luksuzna vila nego kuća od 170 kvadrata. Svakako ću imati bazen pred kućom. Vjerujem da će biti gotova iduće godine, ne znam hoću li uspjeti do ljeta. Vidjet ćemo. Odlučio sam se za to mjesto zbog mira, ljepote i blizine Sarajevu - ispričao je pjevač u studenom prošle godine. Kako doznaju 24 sata inspekcija je zaustavila gradnju njegove vile zbog nedostatka građevinske dozvole.

- Nije za pohvalu što se tiče te dozvole, ali umjesto da se izda za mjesec dana, to se čeka dvije godine. Postavlja se krivica na stranu onih koji nisu krivi. Ulažem novac u Hrvatskoj i onda me neki mediji žele prozvati. Nitko nije našao pare na putu, ne kužim u kakve afere me žele staviti - komentirao - rekao je Halid za 24 sata i dodao kako je nastavio s gradnjom te planira svoj ljetni odmor u 2025. godini provesti na Pelješcu.

Kako se ranije pisalo u općini Drače sarajevski glazbenik je počeo graditi kuću i tek je potom zatražio građevinsku dozvolu i prema saznanjima 24 sata krajem prošle godine je izgrađeno gotovo do kraja 12 vila u ovoj općini i većina je izgrađena bez građevinske dozvole te je prva dozvola izdana 20. prosinca, i to Halidu Bešliću.

Državni inspektorat je u siječnju potvrdio kako je ispekcija bila na lokaciji na kojoj se grade spomenutih 12 kuća te su utvrdili kako je u tom trenutku samo jedna parcela imala građevinsku dozvolu, na sedam parcela je zaustavljena gradnja i dvije nisu imale potrebnu dokumentaciju. Popularni pjevač u međuvremenu je očito prikupio svu potrebnu dokumentaciju te najavio nastavak gradnje u kuću u kojoj se planira odmarati sljedeće godine.

