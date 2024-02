Matija Vuica odgovorila zlobnim komentarima nakon gostovanja u HRT-ovoj emisiji: 'Moja tuga je moj štit'

Na HRT-u je sinoć emitirana posljednja epizoda prve sezone showa "Godina za pamćenje“. Tema je bila 1968. godina, a uz Marija Lipovšeka Battifiacu i Roberta Ferlina natjecale su se i Nataša Bebić i Matija Vuica. Nakon emisije uslijedili su brojni negativni komentari na račun poznate dizajnerice. Mnogi su Vuici zamjerali što je u emisiji voditeljice Daniele Trbović bila odlično raspoložena, samo nekoliko tjedana nakon smrti životnog partnera Jurice Popovića. No, ono što nisu znali jest da je emisija snimljena još u listopadu.

Emisija koja je sinoć prikazana na HRT-u, 'Moja najdraža godina', snimana je prošle godine 15.10., napisala je Vuica te pojasnila:

'Tada nisam ni slutila da će tuga zavladati u mom životu. Stavljena je kao zadnja u serijalu, toliko mi je Hrvatska televizija mogla izaći u susret, ali, na moju žalost, morala je ići. Svima koji već jesu, ili će pisati komentare, poručujem- samo pišite ljudi, ako vas to veseli, veselje je zdravo a moja tuga je moj štit, poručila je na Facebooku Matija Vuica, koja je te 1968. godine imala 10 godina, pa je u emisiji prikazana i njena fotografija kao djevojčice.

Inače, Matija i Jurica u vezi su bili više od 45 godina. Svoju ljubav uspješno su spajali i s modnim i glazbenim stvaralaštvom.

Njihov prvi zajednički zagrebački nastup bio je za Badnjak prije 42 godine, a pamtili su ga kao da je bio jučer. Za IN magazin ispričali su prije dvije godine kako im je ta večer priskrbila naziv nove nade, a opravdala je i sve ono što je predstavljao njihov Trotakt projekt, kasnije Gracia. Spoj mode i glazbe, neopisivu srčanost i želju za uspjehom.

- Znali smo se posvađati, ali nikad mu nisam bacala pepeljaru u glavu – rekla je tada i dodala: - Naša veza od početka je građena na temeljima poštovanja i apsolutne slobode. Bez toga ničega ne bi bilo – objasnila je Matija jednom prilikom. Matija Vuica svojim vjenčanicama usrećila je brojne mladenke, ali o svojoj vjenčanici nije pomišljala niti nakon 40 godina veze s Juricom Popovićem. U jednom intervjuu rekla je kako je svi tjeraju na to, ali ako bi se baš i pristala udati, to bi učinila u haljini ukrašenoj kristalima. Njih je spojio grad iz kojeg dolaze i o kojem uvijek rado govore. Točnije, njegova riva.

- To smo mi zvali idemo ispred hotela i tu je svaki kibicirao svatko svakoga. Jure je studirao u Splitu i dolazio je kao kicoš. On je nama bio neka nova faca. Tu se eto dogodilo. Na svakoj rivi ima stup za kojeg se nešto veže. Tamo su se vezali brodovi, a očito se još nešto vezalo. Veze - rekla je Vuica za IN magazin.

