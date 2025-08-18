Gledatelj, umjesto da uživa u emisiji 'Tražimo dom s Mirjanom Mikulec', zapravo ulazi u frustrirajuće usporedbe

Poirot // Pickbox - jedna ruža

Svaki tjedan, naslov jedan… Tako bi se ukratko mogla opisati aktualna televizijska strategija ponajprije streaming servisa, koji gledatelje ubrzano zasipaju novim serijama i filmovima, često upitne kvalitete. Stoga se s vremena na vrijeme dobro podsjetiti da postoji sadržaj koji vrijedi gledanja i desetljećima nakon što je snimljen. U tu kategoriju svakako spada "Poirot", legendarna britanska serija koja se počela prikazivati još 1989., a posljednja epizoda emitirana je 2013. godine. U više od dvadeset sezona briljantni David Suchet stvorio je jednu od najprepoznatljivijih i najcjenjenijih interpretacija slavnog belgijskog detektiva, a njegov naglasak, geste i pedantnost ušli su u televizijske anale. Poirot je zaista više od pukog rješavanja zločina te kroz svaku epizodu gradi atmosferu starinskog šarma i sporog, ali temeljitog otkrivanja istine. Upravo zato je lijepo da se i danas može gledati na televiziji, kao podsjetnik da ponekad najbolja zabava dolazi u formi koja je već postala klasika. I dok ova serija svakako zaslužuje pohvalu, možda su naše televizije postale i malo preentuzijastični obožavatelji lika i djela Agathe Christie i Hercula Poirota. Već godinama se redovito "vrti" na Pickboxu, no broj kanala se samo povećava pa sad Poirotov raspored izgleda ovako - ujutro na Pickboxu, pa na RTL-u 2 oko 14 sati, za popodnevnu dozu. Večernja se varijanta može, pak, pogledati na RTL Kockici oko 21 sat i onda se opet poslije ponoći vraćamo na RTL 2. Pa iako je Poirota uvijek lijepo gledati, zaista ne treba biti detektiv da se odgovori na pitanje - nisu li naši kanali možda malo pretjerali? Jer uz ovakav raspored ispada da Hercule rješava više slučajeva dnevno nego u cijeloj svojoj karijeri kod Agathe Christie.

Tražimo dom s Mirjanom Mikulec // RTL Living - dva kaktusa

I dok su neki sadržaji zaista bezvremenski i vrijedi ih reprizirati, to nije i ne može biti univerzalno pravilo. Primjerice, emisija "Tražimo dom s Mirjanom Mikulec", koja se može uhvatiti na RTL-u Living, iako stara samo nekoliko godina, s obzirom na ubrzane promjene na tržištu nekretnina, danas stvarno više nema smisla. Pritom nitko ne osporava kvalitetu same emisije, koja je zanimljivo koncipirana te odlično spaja svijet dizajna interijera s kupnjom nekretnina. Mikulec zna kako gledatelju približiti svijet interijera, kako jasno i pregledno voditi priču, a i sama produkcija uvijek je bila uredna i oku ugodna. Također, uvijek je imala zanimljive suradnike. Ali, problem nastaje kada se emisija koja ovisi o tržištu nekretnina reprizira u vremenu kad se to tržište dramatično promijenilo. Primjeri stanova i kuća koji su se u tadašnjim epizodama kupovali danas zvuče gotovo nadrealno. Pa su tako ljudi kupovali četverokatnice za iznose za koje se mogu danas kupiti garsonijere. I onda, gledatelj, umjesto da uživa u emisiji, zapravo ulazi u frustrirajuće usporedbe: koliko se sve promijenilo i koliko su ti "stari" prilozi daleko od današnje stvarnosti. U tom smislu, repriziranje ove emisije danas više zvuči kao televizijski vremeplov u kojem se jasno vidi koliko nas je inflacija i skok cijena nekretnina udaljio od nekadašnjih mogućnosti. A to je možda poruka koju RTL Living nije ni planirao poslati, ali gledatelju teško može promaknuti.

Dnevnik // Nova TV - dvije ruže

Govoreći o inflaciji, sjajno su previsoke cijene u restoranima s nekadašnjima u Dnevniku Nove TV usporedili voditeljski dvojac Dino Goleš i Valentina Baus, koji su pokazali kako se ozbiljna tema može obraditi na jednostavan, a pritom vrlo efektan način. Goleš i Baus usporedili su cijene iz vremena pandemije s današnjima, i to kroz format koji je bio dovoljno lagan da ga gledatelj prati bez napora, ali i dovoljno jasan da odmah shvati poantu. U međusobnom razgovoru pokazali su da za dobar prilog nije nužno imati složene grafike ni studio pun efekata, dovoljno je malo dinamike između voditelja i konkretni podaci. Dok je Goleš prikazivao tablice s usporedbama, Baus je dodavala komentare i postavljala pitanja, pa je cijeli segment izgledao više kao razgovor u kojem se publika lako pronašla, a manje kao suhoparno čitanje brojki. Rezultat je bio upravo ono što se od informativne emisije i očekuje - jednostavno, jasno i korisno objašnjenje teme koja se tiče svakog gledatelja. Ponekad su baš takvi mali, nenametljivi formati najbolji odabir!

Farma // Nova TV – jedan kaktus

Ljetna televizijska shema uglavnom znači beskrajne reprize, pa se ponekad čini da je jedino informativni program "svjež". U tom kontekstu, Farma koju RTL emitira tijekom cijelog ljeta se barem izdvaja kao nešto što već nismo gledali. Ne može se reći da je sinonim za kvalitetan sadržaj, riječ je ipak o formatu koji već godinama igra na kartu sukoba, savezništava i trivijalnih drama – ali barem nije još jedna repriza stare serije ili emisije. Za dio publike to znači laganu zabavu i mogućnost da se "isključe mozak" uz svakodnevne zgode i nezgode natjecatelja. Za druge, to je samo još jedan reality u nizu. No, činjenica ostaje da u ljetnom rasporedu, gdje prevladavaju ponavljanja, Farma ipak donosi dozu razloga da se dio gledatelja vraća ekranu iz dana u dan.