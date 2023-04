Fotografi uhvatili slavnu glumicu i glazbenika na Havajima, čini se da su ponovno zajedno

Burna veza glumice Megan Fox (36) i glazbenika Machine Gun Kellyja (32) čini se da će dobiti nastavak. Naime, par je nedavno viđen zajedno na plaži na Havajima u dobrom raspoloženju te se činilo kako su se pomirili, a njihovo druženje snimili su fotografi. Glumica i glazbenik šetali su plažom držeći se za ruke, a u jednom trenutnu ju je on nosio i na leđima. Meghan nije skrivala osmijeh tada. Nedavno je prijatelj para za Daily Mail rekao da je par otišao na romantični odmor i da su se pomirili.

- Službeno su ponovno zajedno nakon što su prošli težak period u svojoj vezi. Posljednjih nekoliko mjeseci bilo je teško za njih oboje, ali otišli su na odmor da se malo oporave – rekao je te dodao da su sada u boljim odnosima no ikad prije.

Podsjetimo, Meghan je u veljači obrisala sve fotografije s reperom i tako pokrenula glasine da su prekinuli. Prestala ga je pratiti na Instagramu, no zapratila je Eminema, što je dodatno potaknulo glasine o prekidu budući da su njih dvojica već godinama u svađi. Američki mediji pisali su da par pokušava riješiti svoje probleme i da odlaze savjetniku za veze. Šuškalo se da je njihovoj vezi presudila treća osoba, no Megan je to demantirala.

- Nije bilo uplitanja treće strane u ovaj odnos. To uključuje, ali nije ograničeno na stvarne ljude, poruke, AI botove ili demone - napisala je ranije.

Megan i Machine Gun Kelly svoju su vezu započeli 2020. nakon njezina razvoda od Briana Austina Greena. Navodno su se zbližili tijekom snimanja filma Midnight in the Switchgrass. Zaručili su se u siječnju 2022. Godine, a to su potvrdili na Instagramu. Tada su i jedno drugome posvetili objave. Megan je uz romantični video otkrila i da su pili krv jedno od drugoga.

- U srpnju 2020. godine sjedili smo pod ovim drvetom. Tražili smo magiju. Bili smo svjesni boli s kojom ćemo se suočiti u tako kratkom, frenetičnom vremenskom razdoblju - započela je Fox i nastavila:

- Nesvjesni posla i odricanja koje je on od nas zahtijevao postali smo opijenu ljubavlju. I karmom. Godinu i pol dana nakon što smo zajedno prošli kroz pakao i smijali se više nego što sam mislila da je moguće, pitao me hoću li se udati za njega. I baš kao u svakom životu prije ovog, i kao u svakom životu koji slijedi, rekla sam mu 'da'. I onda smo jedno drugome pili krv - napisala je.

Glazbenik je na svojem Instagramu podijelio video i otkrio kako je sam dizajnirao prsten.

- Doveo sam je ispod grana gdje smo se zaljubili i pitao hoće li se udati za mene. Znam da je tradicionalno imati jedan prsten no ja sam ovaj dizajnirao uz pomoć Stephena Webstera kako bi imao dva. Smaragd (njezin rodni kamen) i dijamant (moj rodni kamen) postavljeni su na dvije magnetske trake koje se spajaju kao dvije polovice i stvaraju jednu dušu i nejasno srce koje predstavlja našu ljubav - napisao je tada.

Inače, par je i ranije pokazivao neke svoje čudne navike, a uz njih su se vezale i brojne glasine. Brojne obožavatelje iznenađuju i svojim neobičnim kreacijama u kojima se pojavljuju na raznim događanjima.

