Kedžo je zbog poremećaja završio na psihijatrijskom odjelu: 'Liječio sam se na razne načine'

Iza Damira Kedže teška je bitka s graničnim poremećajem osobnosti. Za IN magazin hrabro je priznao kako se nije mogao nositi s anksioznošću i opsesivnim mislima, pa je pomoć potražio na psihijatrijskom odjelu riječke bolnice. ''Htio sam ljudima reći, ljudi ful se bojim, ful sam nervozan, međutim to sam liječio na različite načine, ili bih popio čašu, dvije vina pa išao pjevati, a mislim da to nije način, jer kad kreneš s čašom, dvije kroz deset godina postane boca, dvije, tri, četiri, a ja nisam tip osobe koja želi živjeti destruktivan život'', priznao je Kedžo.

Foto: Nova TV

Kako se uspio izvući iz tog mračnog razdoblja, jesu li ga u najtežim trenucima morile misli o samoubojstvu te koji su ga razlozi nagnali da o svemu javno progovori otkrio je novinarki Ani Veli.

Tri najveće domaće dance grupe udružile su snage i kreću na regionalnu turneju. Colonia, Karma i E.T. ekskluzivno su kamere IN magazina pustili na jednu probu i otkrili da su u pripremama za koncertnu turneju na kojoj će zapjevati svoje najveće hitove. Je li istina da su u jeku popularnosti bili najveći rivali koji se nisu voljeli, koje trenutke iz karijera nikad neće zaboraviti, ali i koji su im mora članovi grupa Colonia, Karma i E.T. bili najgora noćna, ispričali su Davoru Gariću.

