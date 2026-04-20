Svi likovi dobili su završetak svoje priče, a gledatelji zadovoljavajuć kraj, što je danas sve veća rijetkost, u moru serija koje nikako da završe

Igra chefova // RTL - četiri ruže

Na prvu, mora se priznati, nije baš najjasnije o čemu se tu radi, odnosno što to novo donosi još jedan kulinarski show "Igra chefova". Skroz slično već dobro znanom "Masterchefu", ali s nekom čudnom kombinacijom elementa "The Voicea" pa natjecatelji na audiciji ne kuhaju pred žirijem, nego u odvojenoj prostoriji da ih ovi ne vide. Potom članovi žirija "na slijepo" kušaju jelo a da ne vide natjecatelja. Tko zna zašto, i kakve veze ima to kako bi natjecatelji izgledali s njihovom odlukom, nije riječ o pjevačima nego o kuharima, ali ok. Treba još napomenuti da se tanjur pred žiri doveze na nekoj kao kul pokretnoj traci, a na tu traku su u produkciji, čini se, jako ponosni jer se nekoliko puta napomenulo da je traka, i da je pokretna i da ima 32 metra. U konačnici nije dovoljno da kažu natjecateljima prolaze li ili ne, nego noževe moraju nataknuti na neke čudne stalke. I sve to što je u startu čudno, nema nikakve veze, jer je show toliko zabavan i dobar da se bez sumnje može reći da je vjerojatno od najboljih emisija te vrste još od onih prvih epizoda "Masterchefa" prije 15 godina. Članovi žirija Tibor Valinčić, Toni Boban i Stiven Vunić toliko dobro i profesionalno rade svoj posao i imaju toliko dobru interakciju s natjecateljima kao i međusobno da bi vjerojatno bilo zanimljivo samo njih gledati sat vremena u komadu u praznoj prostoriji. Ne stavlja se naglasak na svađe, skandale i tužne životne priče, nego je u prvom planu gastronomija, a super je što mogu sudjelovati i profesionalni kuhari i amateri. Već se tako u prvim emisijama moglo nešto i naučiti, a ako se ovako nastavi, "Igra chefova" će bez problema pomesti konkurenciju.

U dobru i zlu // Nova TV - tri ruže

I dok jedni tek počinju, drugi završavaju. Nakon gotovo 300 epizoda do kraja je došla serija "U dobru i zlu", koja je dvije godine držala publiku uz male ekrane. Posljednja epizoda emitirana je prošlog tjedna na Novoj TV, a da je bila riječ o itekako uspješnom projektu svjedoče komentari gledatelja kojima serija - već nedostaje. Konačno malo drugačija radnja od mnogih već viđenih i odlična glumačka postava rezultirali su jednom od uspješnijih domaćih serija posljednjih godina. A čak ni kraj nije bio loš, što se mnogima dogodi. Jedina je zamjerka da je djelovao malo zbrzan. Nakon stotina epizoda i brojnih zapleta, kao da se sve na kraju mora rasplesti u jednoj večeri, što zapravo nema smisla. Trebalo se uzeti još par dodatnih epizoda za finiš, ali u redu, i ovako su svi likovi dobili završetak svoje priče, a gledatelji zadovoljavajuć kraj, što je danas sve veća rijetkost, u moru serija koje nikako da završe.

Večeras finale serije 'U dobru i zlu', evo kakav rasplet će se dogoditi u završnici

Nova lica rada // HRT 1 - dva kaktusa

Dobra ideja stoji iz dokumentarnog serijala "Nova lica rada", a koji se može pogledati na Drugom programu HRT-a. Kroz kratke priče o različitim zanimanjima, emisija zapravo analizira tržište rada u Hrvatskoj te odgovara na aktualna pitanja: kako je biti radnik u Hrvatskoj, koji su se novi poslovi pojavili, kako su se izmijenili oni stari, ali i koje su prognoze za budućnost? U svakoj epizodi na ta se pitanja odgovara kroz osobne ispovijesti pa tako radnici i radnice govore o nekim specifičnostima svoga posla, o životu, o problemima, prednostima... Među obrađene teme se ubrajaju i rad umirovljenika, život stranih radnika, outsourcing, influenceri, a upravo se epizoda o potonjima mogla pogledati prošlog tjedna na Prvom programu. Ponovno, dobra tema koja je trebala dati nešto drugačiju perspektivu na jedno od najpopularnijih zanimanja današnjice, koje mnogi, mahom stariji, uopće ne smatraju poslom, a mlađima je fascinacija. Emisija je čak i počela zanimljivim informacijama i brojkama o tome o koliko je zapravo popularnom zanimanju riječ te kako se ogromni novci u tom biznisu vrte. No daljnja realizacija emisije i obrada teme su jednostavno razočarali. Postoji more primjera koji su mogli biti navedeni, more influencera čiji bi rad s jedne strane objasnio o kakvom je poslu zapravo riječ te u isto vrijeme dao neki pozitivan primjer gledateljima - da je riječ praktički o novom zanimanju koje također zahtijeva trud i rad. Umjesto toga, ovom se zanimanju u ovoj emisiji pristupilo zapravo dosta stereotipno te je u nekim trenucima izjednačeno sa zezancijom na internetu, cijeli je sustav prikazan dosta beskrupulozno te je prvenstvo povezan sa zaradom na porno stranicama umjesto s marketingom i promoviranjem određenih brendova, što zaista nije bilo primjereno.

Nezaboravni izleti Susan Calman // HRT – jedan kaktus

Serijal "Nezaboravni izleti Susan Calman" sasvim je pak korektan putopisni format u sklopu kojeg voditeljica obilazi zanimljive lokacije, upoznaje povijesne kuće, vrtove i krajolike te sve to prezentira u laganom, turističkom tonu. Vizualno je emisija ugodna i simpatična, ali ostaje pitanje koliko takav sadržaj doista zanima domaću publiku. Radi se o vrlo lokalno fokusiranoj britanskoj putopisnoj priči koja kod nas lako djeluje više kao popunjavanje programskog prostora nego kao emisija koja će privući širi interes gledatelja. Bilo bi dobro prilikom biranja sadržaja ipak fokus staviti na neke trenutne fenomene i teme kojih su gledatelji željni.