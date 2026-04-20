© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
KULINARSKI SHOW

Prva kandidatkinja ovog tjedna osvojila je maksimalnih četrdeset bodova: 'Ostao sam iznenađen'

20.04.2026.
u 19:00

Prvi dan posebnog tjedna 'Večere za 5' u kojem kuhaju članovi raznih bračkih DVD-ova ekipu je ugostila Žana, a za svoju večeru osvojila je maksimalnih četrdeset bodova.

Domaćica je pripremu započela desertom. Iako na njezinom popisu sastojaka nije bilo ničeg slatkog, to nije značilo da će ekipa biti zakinuta za desert, a domaćica je odlučila pripremiti tradicionalnu dalmatinsku rožatu koju je nazvala 'Sunce žarko'. Slijedila je priprema glavnog jela 'Kad spuste se zvizde', grdobinu u košuljici od pancete s umakom od škampa te kremom od divljeg zelja, samoniklog bilja. Preostalo je pripremiti predjelo 'Bračka balada', carpaccio od hobotnice, marinirane kozice, riblju paštetu te pastu od inćuna, slanutka i maslina.

Ekipa se okupila i stigla do domaćice, koja ih je dočekala odličnog raspoloženja i sa spremnim bezalkoholnim aperitivom. Nakon što su nazdravili, gosti su se smjestili za stol. „Sve je bilo baš lijepo posloženo i super“, komentirala je Ana predjelo. „Pašteta od slanutka bila mi je vrhunska, ono još nikad nisam probao“, komentirao je Nikola, a s njim se složila i Ana. „Predjelo je bilo fantazija, ostao sam iznenađen, savršeno“, zaključio je Josip, a isto je ponovio iz glavno jelo dok je Nikola dodao kako bi on bio oduševljen grdobinom čak i da nije bila tako lijepo poslužena i dodao: „Definitivno je pogodila smisao, ja bih grdobinu stavio u svojih top pet.“ „Okus rožate me uvijek vraća u djetinjstvo“, komentirala je Ana desert, a Nikola priznao: „Ja rožatu ne volim, ali ću biti pristojan pa ću probati“, i dodao kako je uživao u karameli kojom je domaćica dekorirala rožatu, a zatim je svoju rožatu proslijedio Ani koja ju je s veseljem pojela. Nakon večere koje više nego ispunila očekivanja gostiju domaćica je gostima podijelila poklone, daske za rezanje i CD s pjesmama klape 'Alegrija', a klapa se zatim pridružila ekipi pa su gosti za kraj uživali i u pjesmi. Gosti su domaćicu nagradili desetkama samim desetkama.

Ne propustite novu epizodu 'Večere za 5' sutra od 17.50 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

