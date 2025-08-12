FOTO Naša pjevačica skinula je 18 kg, a evo kako se mijenjala kroz godine: Bori se s teškom dijagnozom

Anđa Marić svestrana je hrvatska umjetnica čije ime desetljećima odjekuje javnom scenom, poznata po kreativnosti i nevjerojatnoj životnoj snazi.
Anđa Marić svestrana je hrvatska umjetnica čije ime desetljećima odjekuje javnom scenom, poznata po kreativnosti i nevjerojatnoj životnoj snazi.
Foto: Sinisa Hancic
Share
Podijeli
Svoju karijeru započela je u svijetu mode kao druga pratilja Miss Hrvatske 1998., no pravu popularnost stekla je kao pjevačica i frontwoman grupe Flare, ostavivši prepoznatljiv trag na glazbenoj sceni.
Svoju karijeru započela je u svijetu mode kao druga pratilja Miss Hrvatske 1998., no pravu popularnost stekla je kao pjevačica i frontwoman grupe Flare, ostavivši prepoznatljiv trag na glazbenoj sceni.
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Share
Podijeli
Nakon glazbene karijere, koja je uključivala i solo projekte te suradnje poput one s DJ Umekom, posvetila se pisanju, stvarajući djela za djecu, ali i za odrasle. U knjizi 'Moja revolucija u 365 dana' otvoreno dijeli iskustva suočavanja s dijagnozom multiple skleroze, bolesti koja joj je iz temelja promijenila život.
Nakon glazbene karijere, koja je uključivala i solo projekte te suradnje poput one s DJ Umekom, posvetila se pisanju, stvarajući djela za djecu, ali i za odrasle. U knjizi 'Moja revolucija u 365 dana' otvoreno dijeli iskustva suočavanja s dijagnozom multiple skleroze, bolesti koja joj je iz temelja promijenila život.
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Share
Podijeli
Njezin privatni život obilježio je brak sa Slovencem Primožem Dolničarom, s kojim ima sina Gašpera, ali i bolan razvod te dugotrajna, medijski praćena borba za skrbništvo.
Njezin privatni život obilježio je brak sa Slovencem Primožem Dolničarom, s kojim ima sina Gašpera, ali i bolan razvod te dugotrajna, medijski praćena borba za skrbništvo.
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Share
Podijeli
Unatoč teškim životnim izazovima i bolesti, Anđa je svoju borbu učinila javnom, koristeći vlastito iskustvo kako bi podigla svijest i osnažila druge oboljele.
Unatoč teškim životnim izazovima i bolesti, Anđa je svoju borbu učinila javnom, koristeći vlastito iskustvo kako bi podigla svijest i osnažila druge oboljele.
Foto: Sinisa Hancic
Share
Podijeli
Njena priča nije samo priča o uspjehu u različitim umjetničkim područjima, već i o iznimnoj otpornosti, transformaciji i hrabrosti da se najteža iskustva podijele sa svijetom.
Njena priča nije samo priča o uspjehu u različitim umjetničkim područjima, već i o iznimnoj otpornosti, transformaciji i hrabrosti da se najteža iskustva podijele sa svijetom.
Foto: Sinisa Hancic
Share
Podijeli
Anđa Marić danas je simbol nezaustavljive snage i svestranosti, žena koja svoju životnu pustolovinu i revoluciju živi hrabro, inspirirajući mnoge svojom otpornošću.
Anđa Marić danas je simbol nezaustavljive snage i svestranosti, žena koja svoju životnu pustolovinu i revoluciju živi hrabro, inspirirajući mnoge svojom otpornošću.
Foto: Sinisa Hancic
Share
Podijeli
Nedavno je, podsjetimo, izgubila 18 kilograma, a za Story je otkrila kako je to postigla.
Nedavno je, podsjetimo, izgubila 18 kilograma, a za Story je otkrila kako je to postigla.
Foto: Sinisa Hancic
Share
Podijeli
"Jedem normalno, čak i više nego prije, barem pet obroka dnevno. Puno ribe, mesa, proteina, ali i i ugljikohidrata i zelenog lisnatog povrća u salatama. Volim hranu na lešo, a ne jedem peciva i grickalice, od toga sam se totalno odvikla", kazala je Anđa i objasnila što ju je nagnalo da krene živjeti zdraviji život.
"Jedem normalno, čak i više nego prije, barem pet obroka dnevno. Puno ribe, mesa, proteina, ali i i ugljikohidrata i zelenog lisnatog povrća u salatama. Volim hranu na lešo, a ne jedem peciva i grickalice, od toga sam se totalno odvikla", kazala je Anđa i objasnila što ju je nagnalo da krene živjeti zdraviji život.
Foto: Sinisa Hancic
Share
Podijeli
"Jako je bitan mindset, ja nisam počela vježbati zato da bih izgubila kilograme. Nisam se kažnjavala jer sam bila debela, štoviše voljela sam se i postala sam ekstra nježna prema sebi. Sve mi se zapravo dogodilo slučajno, krenula sam vježbati zato što se super osjećam nakon treninga, a gubitak kilograma i dobra figura došle su kao nuspojava", kazala je Anđa.
"Jako je bitan mindset, ja nisam počela vježbati zato da bih izgubila kilograme. Nisam se kažnjavala jer sam bila debela, štoviše voljela sam se i postala sam ekstra nježna prema sebi. Sve mi se zapravo dogodilo slučajno, krenula sam vježbati zato što se super osjećam nakon treninga, a gubitak kilograma i dobra figura došle su kao nuspojava", kazala je Anđa.
Foto: Sinisa Hancic
Share
Podijeli
Foto: Sinisa Hancic
Share
Podijeli
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: nina djurdjevic
Share
Podijeli
Foto: nina djurdjevic
Share
Podijeli
Foto: nina djurdjevic
Share
Podijeli
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Dusko Marusic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Dusko Marusic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Dusko Marusic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Dusko Marusic/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/