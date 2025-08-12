FOTO Naša pjevačica skinula je 18 kg, a evo kako se mijenjala kroz godine: Bori se s teškom dijagnozom

Svoju karijeru započela je u svijetu mode kao druga pratilja Miss Hrvatske 1998., no pravu popularnost stekla je kao pjevačica i frontwoman grupe Flare, ostavivši prepoznatljiv trag na glazbenoj sceni.
Nakon glazbene karijere, koja je uključivala i solo projekte te suradnje poput one s DJ Umekom, posvetila se pisanju, stvarajući djela za djecu, ali i za odrasle. U knjizi 'Moja revolucija u 365 dana' otvoreno dijeli iskustva suočavanja s dijagnozom multiple skleroze, bolesti koja joj je iz temelja promijenila život.
"Jedem normalno, čak i više nego prije, barem pet obroka dnevno. Puno ribe, mesa, proteina, ali i i ugljikohidrata i zelenog lisnatog povrća u salatama. Volim hranu na lešo, a ne jedem peciva i grickalice, od toga sam se totalno odvikla", kazala je Anđa i objasnila što ju je nagnalo da krene živjeti zdraviji život.
"Jako je bitan mindset, ja nisam počela vježbati zato da bih izgubila kilograme. Nisam se kažnjavala jer sam bila debela, štoviše voljela sam se i postala sam ekstra nježna prema sebi. Sve mi se zapravo dogodilo slučajno, krenula sam vježbati zato što se super osjećam nakon treninga, a gubitak kilograma i dobra figura došle su kao nuspojava", kazala je Anđa.