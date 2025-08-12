Jelena Rozga o vezi s Ivanom Huljićem: On to apsolutno sve shvaća, to je moj dio posla

Ljeto je radno i ove godine za splitsku pjevačicu Jelenu Rozgu pa je tako nedavno nastupila u Primoštenu, a na ovom koncertu je imala i posebnu podršku u publici - mamu Mariju i nećake Leu i Nou koji se posebno veselio pogledati nastup svoje tete uživo. - Ovo je njegov prvi izlazak na koncert i prvi put da je na mom koncertu. Mama mi je danas javila kad sam došla s Krka: kaže, i Noa dolazi večeras. Ja sam se skoro rasplakala od sreće, jer je i on isto uzbuđen. Pitao me: ‘Teto, jel’ može prvo biti Lavica?’ A već je lagano pospan. Rekla sam: ‘Ljubavi, moraš izdržati, Lavica nije prva.’ Kaže da hoće, ali mislim da će ga i adrenalin držati. On je inače naviknut ranije ići spavati, ipak ima tek 11 godina - razdragano je Jelena pričala o svom nećaku za IN Magazin.

Ispričala je i kako njezina mama voli dolaziti na koncerte i pratit će je i na njezinom nastupu u Međugorju. Pričala je ovom prigodom i o svom dečku Ivanu Huljiću koji joj je velika podrška. - Pa super je zato što je Ivan odrastao u glazbenoj obitelji. Tonči je, kad je Ivan bio mali, često putovao s Magazinom. Naravno, i ja sam puno na putu, ali on to apsolutno sve shvaća – to je moj dio posla, putovanja, izostanci iz kuće. Ali onda, kad se vratim, ja sam tu za njega i uživamo - kaže Jelena. Krajem srpnja u razgovoru za Blic otvoreno je pričala o svojoj vezi s Ivanom Huljićem i otkrila je kako su nedavno pobjegli na kratki odmor. - Ja sam već 100 godina zaljubljena u Ivana, tako da je to to. Čak smo pobjegli sad na par dana i otišli do Krka, ja nisam izlazila iz kuće, doslovno sam guštala i opuštala se da napunim baterije za nastavak ljetne turneje - rekla je Jelena.

Govorila je tada i o svojim zdravstvenim problemima sa štitnjačom. - Nikada neće biti dobro sa štitnjačom, to je Hashimoto i do kraja života ću morati paziti. Ali, ja sam netko tko stvarno vodi računa i svakih mjesec dana kontroliram krv, hranim se zdravo, pazim što jedem, puno spavam, kao što znate ja ne pijem alkohol, to nikada nisam voljela. Trebalo bi popiti jednu čašu crnog vina, kažu da je to dobro za zdravlje, ali mene bi ta čaša bacila na krevet - rekla je tada.