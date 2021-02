Nina Violić podijelila dio ljubavne i kućne atmosfere s Filipom Šovagovićem

Prije dvije godine u ovo vrijeme Nina Violić i Filip Šovagović prestali su skrivati svoju vezu, a njihova romansa iznenadila je i njima bliske prijatelje. Njihovi poznanici i prijatelji na početku nisu vjerovali nagađanjima kako je par zajedno i tvrdili su da su karakterno previše različiti da bi bili skupa, ali u njihovu slučaju pokazalo se opet kako se različitosti privlače. Nina i Filip u skladnoj su vezi, a kako izgleda njihova ljubav unutar četiri zida Nina je pokazala videom u kojem joj je Filip zašio gumb na ružičastom kaputu.

- Evo ljubavi, gotovo ti je, možeš ići na priredbu - rekao je Šovagović na kraju videa. Na početku nisu pričali o svojoj romansi, ali Nina nam je nedavno u intervju ipak rekla kako su imali dogovor da o svojoj vezi ne pričaju u javnosti, ali Filip je prekršio taj dogovor.

- Bili smo se dogovorili da nećemo govoriti u javnosti o našoj vezi i na taj način smo se sačuvali dvije godine, onda me je zeznuo jer je pred premijeru svoje predstave “Zagreb 2020” dao intervju u kojem je sve izblebetao i onda me sprdao da je njegov intervju čitaniji od mog. Ali to je možda novo normalno da frajeri pričaju o ljubavi, a frajerice o poslu. - rekla nam je tada Nina.

Otkrila je i koje želje i nade ima u 2021. godini: - Želim da se preselimo u prirodu i da tamo imamo svatko svoju sobu, da Roza upiše faks koji želi, da Klara dobije montirati neki najgenijalniji film i da cijepimo mame.