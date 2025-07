FOTO Novi uspjeh velikog hrvatskog sportaša! Evo gdje ćemo ga gledati, obožavatelji su već sad oduševljeni

Pretplatnici platforme Voyo od iduće subote, 19. srpnja uživat će u drugoj sezoni borilačkog reality showa 'Fight of NationsTM: Put do pobjede'. Mladim borcima koji se bore za pobjedu i prestižni ugovor s FNC-om na putu do pobjede, osim trenera Mirana 'Slo Rockyja' Fabjana i Aleksandra 'Jokera' Ilića, pomoći će i gosti koji će ih posjetiti i pred njih stavljati uzbudljive izazove.



Legendarni Dinamovi igrači prvi će stići u posjet mladim borcima. Jedan od njih je Sammir, brazilsko-hrvatski vezni igrač koji je nakon pet godina igranja za zagrebački klub dobio dozvolu Međunarodne nogometne organizacije za nastup u hrvatskoj reprezentaciji. Sammir je za Dinamo odigrao čak 269 utakmica u kojima je postigao 61 gol, upisao 59 asistencija te sudjelovao u osvajanju osam naslova prvaka i pet Kupova. Karijeru je završio u dresu Lokomotive u proljeće 2021. godine. Uz Sammira, borcima stiže i Luis Ibáñez, argentinski igrač koji trenutačno igra za NK Jarun na poziciji lijevog bočnog ili lijevog ofenzivnog veznog. U Dinamo je stigao u lipnju 2008. i za zagrebački klub odigrao je 119 utakmica te zabio 13 golova. Sammir i Ibáñez borce će pozvati da u nogometnom izazovu pokažu kako se snalaze u timskom sportu sa sasvim drugačijim pravilima.

Osmorica mladih MMA nada zatim će imati čast odraditi jutarnji trening s najlegendarnijim hrvatskim borcem – Mirkom 'Cro Copom' Filipovićem . Cro Cop, koji se 2019. godine zbog zdravstvenih razloga oprostio od profesionalnih borbi, u svojoj je karijeri ostvario čak 38 pobjeda te 11 poraza. Filipović nije napustio sport, redovito trenira, a prošli mjesec počela su nagađanja o tome kako bi se Cro Cop mogao vratiti u ring. Legendarni borac podijelit će svoje iskustvo s borcima i motivirati ih za nastavak natjecanja!Dobru koordinaciju i osjećaj za ritam borci će moći pokazati uza čije će im potrebe u posjet stići osnivači plesnog studija u Zagrebu koji broji preko tisuću polaznika o čijem se razvoju i napretku kroz razne plesne stilove i tehnike brine više od petnaest plesnih voditelja grupa i klasova.Šećer na kraju bit će izazov'Fight of NationsTM: Put do pobjede'. O pobjedniku će odlučivati žiri koji čine tri mlade dame - FNC-ova ring-djevojka Mina Jeremić, voditeljica Klara Bilalović Keles i megapopularna natjecateljica 'Gospodina Savršenog'. Iako će se borci odlično zabaviti i testirati vlastite granice u uzbudljivim izazovima, najveći fokus svakako je rezerviran za ono što rade najbolje – borbe u kavezu!