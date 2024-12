FOTO Tko je djevojka zgodnog hajdukovca? Dugo su se skrivali, a on je svoju ljubav dokazao posebnom gestom

Hajdukov veznjak, 27-godišnji Anthony Kalik nedavno je proslavio svoj prvi ovosezonski gol za splitski klub, a s tribina ga je podrila i njegova djevojka, modna dizajnerica Ivona Glavaš. Večernji list početkom godine među prvima je doznao za njihovu vezu. - Ivona i Anthony u ljubavnoj vezi su od prošlog ljeta, a nedavno su zajedno otputovali i u London. Također su zajedno na splitskoj rivi slavili i Badnjak, a zajedno su i proslavili Novu godinu, što je već objavila i Iris Livaja na svojem Instagram profilu. Meni je osobno potvrdila da su u ljubavnom odnosu - kazao je izvor blizak dizajnerici u usponu za Večernji.

Do tada mlada dizajnerica je uspješno skrivala svoj privatan ljubavni život, baš kao i Hajdukov veznjak. Izvor nam je tada potvrdio kako su prošli Badnjak cijeli dan proveli zajedno u centru Splita s društvom, družili se, pjevali i plesali, a Ivona je tada našem izvoru potvrdila kako su od početka prošlog ljeta u ljubavnom odnosu.

Podsjetimo, još kao studentica Ekonomskog fakulteta, Osječanka sa splitskom adresom osnovala je modni brend koji je osvojio srca hrvatskih trendseterica, a u posljednje vrijeme se posebno dokazala zato što je dospjela čak i na Milanskom tjednu mode. Mladi Anthony Kalik austrijski je nogometaš koji je za Hajduk potpisao ugovor sve do 2026. godine, nakon što su Hajduk i Gorica dogovorili sve detalje oko transfera, a nosi dres s brojem sedam.

FOTO Znate li tko je sestra Ivane Kekin? Pobjednica je 'Supertalenta', dobila je priznanje od svjetske zvijezde



- Trenutačno nema sretnijeg čovjeka na svijetu od mene. Vratio sam se kući i jedva čekam početi trenirati i igrati. Ovim putem zahvaljujem se i Gorici na svemu, tamo sam dosta narastao kao igrač i kao čovjek. Uvijek sam znao da ću se vratiti na Poljud jednog dana. Za Hajduk ću dati sve, navijači mogu od mene očekivati borbenost i da ću ostaviti srce na terenu. Plus je to što sam sada počeo više asistirati i zabijati što prije nisam tako često radio. Nadam se da ću pomoći i u tom segmentu. Dolazim ovdje spreman boriti se za titulu, znam koje su ambicije klub, svjestan sam koliko ljudi to čeka, ekipu imamo i možemo to ostvariti - rekao je Kalik nakon potpisa ugovora, a očito je kako osim uspjeha na nogometnom terenu, ima i u ljubavi!

FOTO Pogledajte gdje stanuje Blanka Vlašić

Nakon glasina da su u vezi, golupčići su malo po malo počeli objavljivati i zajedničke fotografije na društvenim mrežama. Nedavno je osječka dizajnerica otkrila i da je Kalik tetovirao njezino ime na šaci, što svjedoči o njihovoj snažnoj ljubavi. Koliko je ona njemu podrška, toliko je i on njoj u njezinoj karijeri pa se tako nedavno pojavio na proslavi rođendana njezina brenda Anovi.

VIDEO Ivana Kekin: Gledala sam Mjenjačnicu i rekla: ovo je tip za kojeg ću se udati