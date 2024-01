Hajdukovac i modna dizajnerica u vezi: Zajedno otputovali u London, proslavili Badnjak i Novu godinu

- Ivona i Anthony u ljubavnoj vezi su od prošlog ljeta, a nedavno su zajedno otputovali i u London. Također su zajedno na splitskoj rivi slavili i Badnjak, a zajedno su i proslavili Novu godinu, što je već objavila i Iris Livaja na svojem Instagram profilu. Meni je osobno potvrdila da su u ljubavnom odnosu - samo za Večernji list govori izvor blizak dizajnerici u usponu, 30-godišnjoj Ivoni Glavaš koja je navodno u ljubavnom odnosu s četiri godine mlađim Hajdukovim veznim igračem Anthonyjem Kalikom.

Mlada dizajnerica do sada je uspješno skrivala svoj privatan ljubavni život, baš kao i Hajdukov veznjak, no ipak je došlo vrijeme da se za njihovu ljubav dozna. Izvor blizak dizajnerici, koja stoji iza modnog brenda Anovi tvrdi kako su na Badnjak cijeli dan proveli zajedno u centru Splita s društvom, družili se, pjevali i plesali, a Ivona je tada našem izvoru potvrdila kako su od početka prošlog ljeta u ljubavnom odnosu.

Podsjetimo, još kao studentica Ekonomskog fakulteta, Osječanka sa splitskom adresom osnovala je modni brend koji je osvojio srca hrvatskih trendseterica, a u posljednje vrijeme se posebno dokazala zato što je dospjela čak i na Milanskom tjednu mode. Mladi Anthony Kalik austrijski je nogometaš koji je za Hajduk potpisao ugovor sve do 2026. godine, nakon što su Hajduk i Gorica dogovorili sve detalje oko transfera, a nosi dres s brojem sedam.

- Trenutno nema sretnijeg čovjeka na svijetu od mene. Vratio sam se kući i jedva čekam početi trenirati i igrati. Ovim putem zahvaljujem se i Gorici na svemu, tamo sam dosta narastao kao igrač i kao čovjek. Uvijek sam znao da ću se vratiti na Poljud jednog dana. Za Hajduk ću dati sve, navijači mogu od mene očekivati borbenost i da ću ostaviti srce na terenu. Plus je to što sam sada počeo više asistirati i zabijati što prije nisam tako često radio. Nadam se da ću pomoći i u tom segmentu. Dolazim ovdje spreman boriti se za titulu, znam koje su ambicije klub, svjestan sam koliko ljudi to čeka, ekipu imamo i možemo to ostvariti - rekao je Kalik nakon potpisa ugovora, a očito je kako osim uspjeha na nogometnom terenu, ima i u ljubavi! Čime je osvojio zgodnu Baranjku možemo samo pretpostavljati, a mi im želimo sreću!

Dizajnericu smo kontaktirali za komentar, no ostali smo uskraćeni za odgovor do objave ovog teksta.

