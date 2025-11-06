FOTO Šok! Baby Lasagna drastično promijenio imidž, evo što je sada napravio

Marko Purišić, 30-godišnji talentirani glazbenik iz Istre, koji je javnosti poznat pod umjetničkim imenom Baby Lasagna, ponovno je izazvao veliku pažnju svojih obožavatelja drastičnom promjenom imidža. Na društvenim mrežama objavio je niz novih fotografija na kojima se ističe njegova nova, tamnija boja kose, koja je ovog puta puno suzdržanija od onih odvažnih frizura na koje je obožavatelje već navikao. Ranije je često eksperimentirao s bojama, a najpoznatija njegova frizura bila je ona s dužom ružičastom kosom. No, sada je odlučio unijeti malo ozbiljnosti i elegancije u svoj izgled te se odlučio za crnu boju kose, koja je, kako mnogi kažu, potpuno promijenila njegov izgled i dala mu jednu sofisticiranu notu. Ova promjena nije prošla nezapaženo među njegovim pratiteljima. "Takvog ga dosad još nismo imali prilike vidjeti", komentirao je jedan od obožavatelja, a mnogi drugi su pohvalili njegovu novu frizuru, ističući kako mu savršeno pristaje. "Odlično ti stoji!", poručili su mu obožavatelji, čime je Baby Lasagna još jednom dokazao da se hrabro nosi sa svim promjenama.

Međutim, osim svoje nove frizure, Baby Lasagna ima još jedan razlog za slavlje – predstavio je novog člana svog benda, Roka. U opisu objave s osmijehom je napisao: "Pozdravite našeg novog člana. Obožava romantične komedije, duge šetnje plažom i ledeni čaj od breskve, a kišu – mrzi." Ova šala i simpatični opis savršeno odražavaju atmosferu u njegovom bendu, koji se, osim glazbe, odlikuje i dobrim humorom, prijateljskim odnosima te veselim i opuštenim pristupom.

Na istoj objavi našao se i video njegove supruge, snimateljice Elizabete Ružić, koja je također odlučila unijeti promjenu u svoj izgled i imidž. Elizabeta je sada odlučila nositi ružičastu kosu, nasuprot svoje prirodne smeđe, čime je još jednom pokazala svoju sklonost eksperimentiranju i odvažnosti. Ovaj korak samo je još jedan od mnogih znakova da oboje, kako u glazbenoj karijeri, tako i u osobnom životu, ne boje se biti autentični i hrabro slijediti vlastiti stil.

Baby Lasagna je, osim što se ističe svojim originalnim izgledom, postao i jedan od najprepoznatljivijih hrvatskih glazbenika, koji je svojim radom i uspjesima stekao veliki broj obožavatelja. U posljednje dvije godine, osim što je nastavio raditi na novim glazbenim projektima, njegova popularnost dodatno je porasla zahvaljujući nastupu na Euroviziji 2024. godine, gdje je predstavljao Hrvatsku i osvojio povijesni rezultat. Svojim nastupom i nevjerojatnom izvedbom uspio je osvojiti drugo mjesto, što je jedan od najboljih rezultata koje je Hrvatska ostvarila na tom prestižnom natjecanju. Taj uspjeh bio je korak prema međunarodnom priznanju, a Baby Lasagna je od tada stekao širu publiku, ne samo u Hrvatskoj, nego i izvan nje. Taj povijesni rezultat ne samo da je povećao njegovu popularnost, već je i pokazao koliko glazba, talent i predanost mogu donijeti uspjeh na svjetskoj pozornici.

Osim toga, njegov uspjeh na Euroviziji i dalje inspirira mnoge mlade glazbenike, koji ga gledaju kao uzor, a njegov način života i kreativni pristup glazbi postali su inspiracija za mnoge. Unatoč svim uspjesima, Baby Lasagna ostaje skroman i predan svom radu, a njegove promjene imidža samo su još jedan od pokazatelja njegove strasti prema umjetnosti i stalnom razvoju. On nastavlja istraživati nove glazbene pravce, pomičući granice i ostavljajući svoj jedinstveni trag na glazbenoj sceni.