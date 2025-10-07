FOTO Slavna glumica u 60. godini mami uzdahe! Pozirala u bikiniju usred pustinje, komentari pljušte

Poznata glumica Halle Berry još je jednom dokazala da ne mari za tuđa mišljenja, a njezina najnovija objava na društvenim mrežama najbolji je primjer toga. Oscarovka je s milijunima pratitelja podijelila upečatljivu fotografiju u bikiniju, snimljenu u nesvakidašnjem okruženju pustinje. Na slici se 59-godišnja zvijezda vidi bosa, odjevena samo u crno-bijeli kupaći kostim, dok samouvjereno korača stjenovitim krajolikom. Uz fotografiju napisala je znakovitu poruku: - Izgleda kao da idem krivim putem, ali ne idem… Samo idem svojim putem! - poručila je.

Njezina objava izazvala je pravu lavinu pozitivnih reakcija, a obožavatelji su u komentarima hvalili njezin beskompromisan stav, hrabrost i nevjerojatnu figuru. Mnogi su se poistovjetili s njezinom porukom o individualnosti. - "Izgledaš fit, elegantno zavodljivo i tako osnažujuće što ostaješ vjerna ženi kakva jesi! Uvijek si mi bila uzor kako se nositi s gracioznošću i radošću svaki dan - napisala je jedna pratiteljica. Drugi su istaknuli umjetničku vrijednost fotografije, dok su treći jednostavno izrazili divljenje: - Najljepša žena na svijetu - zaključili su.

Glumica je više puta naglasila kako u drugoj polovici života želi živjeti "bez isprike i slobodno", često spremno odgovarajući na kritike. U srpnju je, primjerice, na komentar da se ljudi previše brinu što će drugi misliti, odgovorila: - Da, život je kratak i kad si u drugoj polovici, stvarno te više nije briga - odlučiš živjeti glasno i uživati! - njezina je nova životna filozofija. Svoju slobodu i ljubav javno pokazuje i u vezi s glazbenikom Van Huntom, ne obazirući se na kritike zbog intimnih trenutaka koje dijele. - Trebali bismo više pričati o ljubavi, a ne o svađi. Kome se nije svidjelo - pa što, nek nastavi dalje - poručila je tada.

Podsjetimo, ranije ove godine na Instagramu je osvanula glumičina gola fotografija. - Sretan Majčin dan iz dubine moje duše. Oh, nisam trebao ovo objaviti. Ali moramo priznati da je opaka majka - napisao je njen suprug na svom Instagram profilu gdje je objavio i fotku gole Halle. Ova objava izazvala je podijeljene reakcije fanova. - "Zašto si ovo napravio?", "Kako mogu zumirati ovu fotografiju?", "Nadam se da nijedan muškarac neće ovako pokazivati koliko me voli", "Kako je zgodna" - pisali su mu.

Halle Berry je, inače, svoj put započela kao missica i to 1986. godine kada je sudjelovala na izboru za Miss SAD-a te bila druga pratilja. Na natjecanju za Miss svijeta osvojila je šesto mjesto.