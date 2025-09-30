Danas se navršava 34 godine od smrti Tome Zdravkovića, Zagreb će mu odati počast spektakularnim koncertom u Areni

Danas, 30. rujna 2025., obilježava se 34. godišnjica smrti Tome Zdravkovića, jednog od najlegendarnijih glasova i najznačajnijih autora narodne glazbe. Njemu u čast, upravo će zagrebačka Arena, 28. ožujka 2026. biti domaćin posebnog koncerta Sjećanje na Tomu Zdravkovića. Podsjetimo, Toma Zdravković preminuo je 30. rujna 1991. godine, u 52. godini života, nakon dugogodišnje borbe s rakom. Iza sebe je ostavio dvoje djece - kćer Žaklinu i sina Aleksandra - te suprugu Gordanu, prije koje se ženio tri puta. Njegova smrt ostavila je dubok trag na cijelom Balkanu, a njegova ostavština i dalje živi kroz pjesme koje se prenose generacijama.

Odrastao je u siromaštvu, rano izgubivši roditelje, a životne teškoće oblikovale su njegov jedinstven glas i emotivan stil. Karijeru je započeo u ranim 20-ima, a svoj prvotni put na estradi gradio je u kafanama i malim klubovima, gdje je stjecao reputaciju boema i majstora osjećaja. Njegove pjesme često su bile autobiografske, prožete tugom, ljubavlju i čežnjom. Bio je poznat po boemskom načinu života i snažnim životnim pričama koje je pretočio u glazbu. O njemu su ispričane brojne urbane legende, a jedna od njih je ona o njegovoj velikoj ljubavi, pjevačici Silvani Armenulić, kojoj je posvetio legendarne hitove. Toma je ostavio dubok trag i nakon svoje smrti 30. rujna 1991. godine u 52. godini života, a njegovo naslijeđe živi kroz pjesme, film Toma (2021.) i seriju koja je približila njegov život novim generacijama. Njegova filozofija života bila je jednostavna: "Sve što možeš dotaknuti rukom, nije vrijedno. To nije život. Ono što osjećaš u srcu, to je ono pravo."

Tekstove svojih pjesama uglavnom je pisao sam, a neki od njegovih najvećih hitova pjevaju se još i danas: Kafana je moja sudbina, Dva smo sveta različita, Ej Branka, Branka, Dotakao sam dno života, Za Ljiljanu, Prokleta nedjelja i Sliku tvoju ljubim. Te i mnoge druge pjesme Zagreb će pjevati na koncertu njemu u čast, 28. ožujka 2026., u Areni Zagreb, gdje će nastupiti Dejan Matić, Dragan Kojić Keba, Enes Begović, Milan Topalović Topalko, Nemanja Nikolić i Advina Begić, uz glazbenu pratnju orkestra Miše Mijatovića. Program će obuhvatiti njegove najpoznatije pjesme, izvedene uz poštivanje originala, ali prilagođene koncertnoj atmosferi. Organizatori najavljuju raskošan koncert kao emotivnu večer sjećanja i počasti. Ulaznice su u prodaji putem sustava Eventim.