Suprug slavne glumice objavio fotku na kojoj je ona potpuno gola. Fanovi: 'Zašto si to napravio?'

Jedna od najplaćenijih holivudskih glumica danas, Halle Berry voli šokirati javnost. Ovaj put je njena gola fotografija osvanula na Instagramu. "Sretan Majčin dan iz dubine moje duše. Oh, nisam trebao ovo objaviti. Ali moramo priznati da je opaka majka", napisao je njen suprug na svom Instagram profilu gdje je objavio i fotku gole Halle. Ova objava izazvala je podijeljene reakcije fanova.

"Zašto si ovo napravio?", "Kako mogu zumirati ovu fotografiju?", "Nadam se da nijedan muškarac neće ovako pokazivati koliko me voli", "Kako je zgodna", pisali su mu.

Glumica je, inače, svoj put započela kao missica i to 1986. godine kada je sudjelovala na izboru za Miss SAD-a te bila druga pratilja. Na natjecanju za Miss svijeta osvojila je šesto mjesto.

U tom razdoblju počela se baviti i glumom i to nakon što se preselila iz Clevelanda u New York. Na početku karijere nije imala mnogo novca, a jedan period svog života živjela je i kao beskućnica. Tada je imala 21 godinu te je živjela u skloništu za beskućnike. Naime, Halle se morala preseliti kako bi ostvarila svoje snove, a za to joj je bio potreba i novac. Prvih nekoliko mjeseci pomagala joj je majka, a potom joj je i ona prestala slati novac, pa se glumica morala sama snaći. Berry je kasnije jednom prilikom kazala da je zahvalna majci na njezinom potezu, jer se tako naučila brinuti za sebe.

Nakon nekoliko manjih uloga u televizijskim serijama, njezino prvo značajnije pojavljivanje i proboj dogodio se u komediji "Boomerang" gdje joj je partner bio tada već slavni Eddie Murphy. Nakon toga, zaigrala je u još nekoliko ostvarenja u kojima je uspjela skrenuti pažnju na sebe, kao što je film "The Flintstones," dok je za ulogu u filmu "Predstavljamo vam Dorothy Dandridge", nagrađena nagradom Emmy i Zlatnim globusom.

Nakon osvajanja ovih prestižnih nagrada, u Hollywoodu je postala sve poznatija i traženija te je dobivala sve značajnije uloge. Tako je za ulogu u filmu 'Bal čudovišta' iz 2001. godine osvojila i nagradu Oscara za najbolju glavnu žensku ulogu. Ova nagrada upisala ju je i u povijest jer je upravo ona jedina crnkinja kojoj je to pošlo za rukom.

Glumicu pamtimo i po ulozi u serijalu filmova "X-men", a glumila je i u filmu "Perfect Stranger", "Movie 43“, "Kevin Hart: What Now?“, "Kings“, "John Wick: Treće poglavlje“, "Moonfall“ i drugima. Trenutno se očekuje njen novi film "The Mothership“, a radi i na filmu "Our Man from Jersey“.

I dok je u lijepoj glumici u poslovnom životu sve polazilo za rukom, u privatnom baš i nije bilo tako. Berry se udavala tri puta, a tijekom prvog braka s Davidom Justiceom pokušala počiniti samoubojstvo. O tome je govorila i u jednom intervju.

- Već sam osjetila miris benzina, kada mi se po glavi počela vrtjeti slika kako me mama pronalazi mrtvu u garaži . Tada sam odustala - rekla je glumica.

Nakon četiri godine braka razvela se od Justicea 1997. godine, a ljubavnu sreću pokušala je pronaći s Erikom Benetom s kojim je bila od 2001. do 2005. godine Nakon godinu dana braka, krenuli su na seksualnu terapiju jer je Erik bio ovisnik o seksu. No, brak nisu uspjeli spasiti.

Berry se nakon dva braka upustila u vezu s kanadskim modelom Gabrielom Aubryjem, a par je zajedno dobio kćer 2008. godine. Nakon prekida medijima se proširila njihova sudska bitka oko skrbništva nad kćeri. Svoj posljednji brak glumica je imala s Oliverom Martinezom s kojim je dobila i sina 2013. godine, a par se rastao 2016. godine.

