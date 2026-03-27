FOTO Prepoznajete li glazbenicu s fotografije? Hrvati ju obožavaju, a osobna tragedija obilježila joj je život

Glazbenica Senidah, koja nosi titulu "Balkanske trap dive", 10. listopada stiže u zagrebačku Arenu. Slavna Slovenka poznata je po ekscentričnom modnom izričaju i čestim transformacijama, no fotografija koju je svojedobno podijelila na društvenim mrežama, a koja je prikazuje kao tinejdžericu, izazvala je lavinu komentara. Obožavatelji su primijetili da je imala tamniju kosu i manje naglašene usne, a mnogi su pohvalili njezin izgled komentarima poput "I tada je bila divna" i "Lijepa i tad i sad".

Taj imidž odgovarao je i njezinim glazbenim počecima, koji se drastično razlikuju od današnjeg zvuka. Karijeru je započela 2010., a ubrzo je postala pjevačica slovenskog electro soul-pop benda Muff, s kojim je njegovala pop-rock i soul izričaj. Zanimljivo je da je njezin talent otkrila sestra, koja je bez njezina znanja objavila snimku njezina pjevanja na internetu i tako joj otvorila vrata glazbenog svijeta.

Foto: Instagram

S godinama su došle i promjene, a uz drugačiji način šminkanja, mnogi nagađaju da je pjevačica korigirala usne filerima. Iako ona te glasine nikada nije javno komentirala, velik dio njezine transformacije može se pripisati odrastanju. Bez obzira na razlog, jedno je sigurno - Senidah se ne boji eksperimentirati i uvijek ostaje autentična, što joj je donijelo nagradu Golden MAC i rasprodane dvorane diljem regije.

Ključni trenutak dogodio se 2018. godine kada je singlom "Slađana" osvojila cijelu regiju. Pjesma je postala viralni hit, a Senidah se prometnula u jednu od najtraženijih izvođačica. Uslijedili su hitovi poput "Mišići" i "Kamikaza". Njezin prepoznatljiv stil i energija postali su njezin zaštitni znak, no iza blještavila pozornice krije se i teška životna priča o gubitku roditelja koja je snažno utjecala na njezinu umjetnost.

Podsjetimo, jedna prijateljica odlučila je približiti osobnu tragediju 40-godišnje Slovenke: - Otac joj je poginuo u teškoj prometnoj nesreći kad je bila mala. Majka joj je tada teško ozlijeđena, a sestra ostala u komi. Srećom, prošla je neozlijeđena. Ta tragedija obilježila je njezin život. Mislim da se nikada nije potpuno oporavila od toga. Prije deset godina, mislim da je tada imala 27 godina, izgubila je i majku koja joj je bila najveći životni oslonac i podrška. Ona je to jako teško podnijela. Zatvorila se u stan i mjesecima nije izlazila iz kuće. Bile su jako bliske, a Senida danas toliko sliči svojoj rođenoj majci da je to nevjerojatno. Kao da su blizanke. Kad je vidim, kao da joj vidim majku - ispričala je za Kurir.

Iako o sebi i svom privatnom životu ne voli pričati javno, pjevačica je prije nekoliko godina iskreno prvi put progovorila o pokojnoj majci, kako se nosi s gubitkom i kako je zadnja dva albuma posvetila upravo njoj. -Puno toga mi je ostalo od mame. Ona mi je stalno govorila da sam posebna. Da sam savršena. Neka rođakinja joj je na to rekla kako nitko nije savršen. Moja mama kaže: "Moja Senida je savršena." Ja sam njoj bila super. Bila mi je prijateljica, mogle smo se smijati i svašta, ali čim bi me pogleda prijeko, nisam smjela ni pisnuti - ispričala je slovenska pjevačica čije je pravo ime Senida Hajdarpašić.