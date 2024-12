FOTO Ovo je definitivno najizazovnija fotka Elle Dvornik! Tangice navukla jako visoko, pohvale za seksi izgled se nižu

Influencerica Ella Dvornik na društvenoj mreži Instagram objavila je nikad izazovniju fotografiju! Naime, pozirala je pred ogledalom u crnom topu dugih rukava, a tangice je s jedne strane navukla jako visoko. Objava je manje od 24 sata prikupila više od osam tisuća oznaka "sviđa mi se", a komentari pohvale na račun njezina zavidnog izgleda samo su se nizali. - "Kraljice autentična", "Woooow", "Djedovinu bih ti prepisao", "Javi se da popijemo koje pivo", samo su neki od komentara. Osim toga, Ella je otkrila kako se nalazi nekoliko dana u glavnom gradu Bosne i Hercegovine pa je objavila i niz fotografija iz Sarajeva.

Podsjetimo, nedavno je Ella Dvornik dala intervju za Večernji list te je progovorila o uskoro i službeno bivšem suprugu Britancu Charlesu Pearceu. - Razvod još traje, ali ne doživljavam ga kao loš san. To je samo jedna faza u životu iz koje učim i idem dalje. Ne smatram to ni greškom. Da moram sve ponoviti, ponovila bih, to su sve bile lekcije i blagoslovi. I mi smo danas ljudi koji jesmo zbog toga. Zahvalna sam na cijelom iskustvu, imamo dvije divne kćerkice i puno lijepih uspomena, a sigurna sam da ćemo u budućnosti biti odlični prijatelji i da ćemo se smijati svemu što se dogodilo - priznala je Ella Dvornik u razgovoru za Večernji list.

Osim toga, otkrila nam je da joj je majka Danijela Dvornik najveća podrška i oslonac. - Mama mi je najveća podrška i često smo u kontaktu što je normalno. Iako ona je puno strastvenija od mene pa nekad ja nju moram smirivati, a recimo zvala sam je da ona mene smiri! To vam je taj dalmatinski duh... - dodala je popularna influencerica, koja se u slobodno vrijeme bavi i glazbom.

Naime, Ella je kći pokojnog legendarnog glazbenika Dine Dvornika, a u intervjuu nam je rekla kako bi se on danas sigurno ponosio njom i njezinim kćerima Balie Dee i Lumi Wren. - Sigurna sam da bi se ponosio. Uvijek je govorio da treba biti autentičan, i mislim da sam to naslijedila od njega i svakako to želim i svojim kćerima. Mislim da bi on baš uživao u njihovu društvu i baš mi je žao što nije doživio taj trenutak. Da se sad vrati, mislim da bi bio u šoku što uopće imam djecu jer kad je on umro, ja sam još bila buntovna tinejdžerica - istaknula je Ella.

Otkrila je i je li spremna za novu ljubav: - Trenutačno ne razmišljam o tome, sada bih se htjela ponajprije posvetiti sebi, iako ne odbacujem mogućnost da se dogodi. Nisam nikad planirala zaljubiti se, to se nekako samo dogodi, pa ako bude suđeno dogodit će se, a i ako se ne dogodi, mogu vam reći da sam sasvim zadovoljna i ostanem li solo - zaključila je simpatična Ella, a ostatak intervjua pročitajte OVDJE.

