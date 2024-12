VIDEO Poznati hrvatski trener završio u bolnici nakon drugog infarkta u manje od dvije godine

Poznati hrvatski powerlifting trener, Srećko Martinić Srele, doživio je drugi srčani udar u manje od dvije godine. Srele se svojim pratiteljima javio direktno iz bolničke sobe, opisujući dramatične trenutke koji su uslijedili nakon treninga.

- Dogodio se i drugi infarkt, puno teži nego prvi i to danas nakon treninga. Bolovi su bili strašni, znao sam da riskiram jakim treninzima nakon prvog infarkta i ovo se je moralo dogoditi, ali ovakve bolove nikad nisam doživio, no kad su mi rekli da se ugrušak zaustavio i zatvorio stent glavne žile, sreća u nesreći jer mu je falilo par centimetara do srca… Definitivno dobio sam još jednu priliku, užasno me boli, hvala svima na podršci, sve je to život batice, često se zamaramo glupostima, a život prolazi - napisao je Srele u videu objavljenom na društvenoj mreži Tik Tok i pritom kazao da i dalje trpi velike bolove zbog čega su mu liječnici dali nekoliko lijekova.

Popularni Srele svojim prijateljima i pratiteljima poručio je kako ne stigne odgovoriti na sve poruke, a ovo su neki komentari podrške napisani na njegovoj objavi na Instagramu: "Ne daj se brate!!!", "Čim izađeš idemo na rigorozan protokol za zdravlje, trebaš nam još barem 25-30 godina prijatelju moj dragi, izgubljeni bi bili bez tebe", "Drži se Srele" "Čuvaj se! Je*** sve, zdravlje je najbitnije", "Drži se prijatelju! Trebao si mirovat poslije prvog , a ti full krcaš i treniraš kao da si imao virozu a ne infarkt" - pisali su Martiniću njegovi prijatelji.

Podsjetimo, Srećko Martinić Srele javnosti je inače poznat kao policajac koji je sudjelovao u uhićenju Mladena Šlogara, osuđenog na 30 godina zatvora za ubojstvo Ivane Hodak. On i kolega uhitili su Šlogara u štaglju pokraj Zaprešića. Srele kaže kako je u ovom sportu već 20-ak godina i cijelo vrijeme mladima propagira zdrav život.

Rođeni Oroslavčanin izgradio je zavidnu karijeru u powerliftingu, postavši jedan od najuspješnijih hrvatskih natjecatelja u bench pressu. Kao osnivač 'Srele Brutal Teama', stvorio je klub koji je dominirao hrvatskom scenom pet godina zaredom, od 2014. do 2018. godine. Tijekom svoje natjecateljske karijere osvojio je čak 43 zlatne i 3 srebrne medalje, a posebno se ističu njegovi rekordi - 200 kg u IPF organizaciji i 202,5 kg u GPC organizaciji.

Nakon što je 2018. godine diplomirao za trenera powerliftinga na Sportskom učilištu u Zagrebu, Srele je postao prvi profesionalni i licencirani trener powerliftinga u Hrvatskom zagorju. Njegova predanost sportu rezultirala je stvaranjem brojnih uspješnih mladih natjecatelja. Srele je, unatoč ozbiljnosti situacije, ostao optimističan.

