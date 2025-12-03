Teške optužbe protiv zvijezde za zanemarivanje malog djeteta, bivša mu poslala policiju: 'Jesi li lud?!'

Nova runda pravne bitke između talijanske nogometne ikone, Francesca Tottija, i njegove bivše supruge Ilary Blasi odvija se u sudnici, a ovoga puta razlog su teške optužbe za zanemarivanje djeteta. Odvjetnik TV voditeljice, Fabio Lattanzi, zatražio je podizanje optužnice protiv Tottija i njegove nove partnerice Noemi Bocchi, tvrdeći da su 26. svibnja 2023. godine navečer ostavili troje djece same kod kuće kako bi otišli na večeru. Među djecom bila je i tada sedmogodišnja kći iz braka Tottija i Blasi te dvoje djece iz Bocchiine prethodne veze, starosti devet i dvanaest godina. Cijeli slučaj došao je pred istražnog suca, dok tužiteljstvo smatra da nema osnove za progon i predlaže odbacivanje slučaja.

Sporni događaj dogodio se oko 21 sat, kada su Totti i Bocchi otišli u restoran, navodno zamolivši dadilju da pripazi na djecu. Međutim, u 21:16 Ilary Blasi, koja se te večeri poslovno nalazila u Frankfurtu, putem videopoziva kontaktirala je svoju kćer. Djevojčica joj je, prema navodima, otkrila da je u stanu sama s dvoje djece Noemi Bocchi. Uznemirena Blasi odmah je pokušala nazvati Tottija, no on se nije javljao na pozive. To je bio tek početak napete večeri koja je kulminirala dolaskom policije na vrata slavnog nogometaša, piše Corriere della Sera.

FOTO Broni poznati stigli na premijeru emotivnog dokumentarca o pjesmama Đorđa Novkovića

Kako se večer odmicala, a Totti i dalje nije odgovarao, Blasi je postajala sve zabrinutija. U 23:19 poslala mu je oštru WhatsApp poruku: - Francesco, večeras sam dva puta razgovarala s našom kćeri i rekla mi je da je sama kod kuće već više od dva sata jer si ti na večeri. Jesi li lud što ostavljaš šestogodišnju djevojčicu samu kod kuće? - napisala je. Budući da odgovor nije stigao, samo minutu kasnije, u 23:20, očajna Blasi nazvala je svoju majku i zamolila je da pozove policiju i pošalje patrolu u Tottijev dom.

Oko ponoći, policijski službenici stigli su na adresu bivšeg svjetskog prvaka. Tamo su zatekli Tottija, Noemi Bocchi i majku Ilary Blasi. Kuća je bila otključana, a u stanu je bila prisutna i dadilja. Policiji se situacija učinila mirnom i bez elemenata kaznenog djela, pogotovo jer je utvrđeno da dadilja živi u istoj zgradi. Činilo se da će sve završiti kao obiteljska nesuglasica, no Blasi je ipak odlučila podnijeti kaznenu prijavu protiv bivšeg supruga, čime je pokrenuta službena istraga.

Iako je tužiteljstvo predložilo zatvaranje slučaja, ističući kako ni sama Blasi "nikada nije vjerovala da je njezina kći u stvarnoj opasnosti", odvjetnici TV voditeljice tvrde da su proveli vlastitu istragu i otkrili nove detalje. Prema njihovim tvrdnjama, dadilja te večeri uopće nije bila u stanu s djecom. Navodno ju je policija zatekla na mjestu događaja samo zato što ju je Totti, prethodno upozoren na dolazak patrole, pozvao da se hitno vrati u stan. Istražni sudac Angelo Giannetti odgodio je odluku, a obrana Ilary Blasi traži daljnje istrage kako bi se utvrdilo što se zaista događalo te sporne noći u domu legende Rome.