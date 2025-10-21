FOTO Omiljeni zavodnik iz hit serije sve je lošije, ovi prizori pokazuju kako bolest napreduje

Obožavatelji serije "Uvod u anatomiju" teška srca su primili vijest kako je jedan od glavnih likova serije, glumac Eric Dane bolestan, a svoju tešku dijagnozu s javnosti je podijelio u travnju ove godine. Tada je 52-godišnji glumac ispričao kako mu je dijagnosticirana amiotrofična lateralna skleroza (ALS), a nove fotografije glumca snimljene ovaj tjedan u zračnoj luci u Torontu pokazuju kako mu se stanje pogoršalo. Jedan od najvećih zavodnika iz popularne serije snimljen je u invalidskim kolicima bez kojih mu je sve teže se kretati, a takvi prizori slamaju srca njegovim obožavateljima. Prije samo nekoliko tjedana glumac je snimljen također u zračnoj luci i jedan fotoreporter mu je prišao i pitao što bi želio poručiti zabrinutim obožavateljima. "Zadrži vjeru, čovječe", odgovorio je kratko, prenosi Daily Mail.

Na komentar muškarca koji mu je rekao da mu cijela država želi dobro, Eric je s osmijehom uzvratio: "Hvala ti, brate." Amiotrofična lateralna skleroza (ALS) ili Lou Gehrigova bolest pripada grupi neurodegenerativnih bolesti, a zahvaća gornje i donje motorne neurone. ALS je najčešća bolest motornih neurona, a može se javiti sporadično ili rjeđe kao nasljedna obiteljska bolest, simptomi često brzo napreduju i teško ih je otkriti u ranim fazama. Dane je prvi put primijetio slabost u desnoj ruci početkom 2024., pretpostavljajući da je jednostavno „previše slao poruke ili da mu je ruka bila umorna“. Nakon mjeseci testiranja i višestrukih posjeta specijalistima, službenu dijagnozu primio je u travnju, a do lipnja je izgubio sposobnost korištenja desne ruke. Oni koji su mu bliski kažu da je odlučan ostati hrabar suočen sa strahom.

FOTO Najmoćnija hrvatska odvjetnica prava je ikona stila: Obožava Chanel, YSL i prati modne trendove

Ove godine tijekom obiteljskog izleta na kojem je ronio s kćerima Dane je osvijestio kako se lako može naći u opasnoj situaciji jer ne može kontrolirati što se događa s njegovim tijelom. U jednom trenutku dok je bio u moru, shvatio je kako se ne može održati na površini i tada ga je kći Georgia spasila i izvukla ga je na sigurno. - Bio sam slomljenog srca u tom trenutku - ispričao je u jednom intervju. Najveća podrška u ovoj borbi mu je bivša supruga, glumica Rebecca Gayheart s kojom se vjenčao u Las Vegasu 2004. godine, a sedam godina nakon što su se vjenčali Dane je otišao na rehabilitaciju zbog ovisnosti o lijekovima protiv bolova, a zbog te ovisnosti je dobio i otkaz u "Uvodu u anatomiju".