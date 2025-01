FOTO Oglasila se Iva Šarić Petković nakon priče o navodnom premlaćivanju supruga Brune

Nacional je objavio da su doznali iz izvora bliskih Dinamu da je Bruno Petković prošlog petka navodno pretučen u jednom kafiću u Dubravi. Dinamo je tu vijest demantirao napisavši da je sve potpuna laž. Sada se na Instagramu oglasila Brunina supruga, voditeljica i bivša manekenka Iva Šarić Perković te indirektno komentirala ovakve navode. Objavila je meme na kojem piše: "Jesi li ikada čuo trač o sebi i zapravo htio čuti još? Kao, što sam sljedeće napravio?" Uz to je lijepa Iva napisala: "Obožavam. Živjele tužbe i donacije od istih."

Osim toga, voditeljica je otkrila što radi dok se širi priča o navodnom premlaćivanju. Objavila je danas kako snima podcast s estetskim kirurgom Mladenom Dudukovićem. "Posao", kratko je napisala uz snimku razgovora s doktorom.

Podsjetimo, Iva Šarić Petković nedavno je dala veliki intervju za Večernji list, gdje je govorila o prvoj godišnjici braka sa suprugom Brunom, novim poslovnim uspjesima, kao i o odgoju sinova Carlosa, Leona i Adriana te majčinskim izazovima. Na početku intervjua dotaknula se i svog novog poslovnog projekta – lifestyle emisije "Četiri strane".

– Ekipa s kojom radim na novoj emisiji zapravo je moja stara ekipa, s kojom surađujem već dugi niz godina. Postojao je velik interes gledatelja za lifestyle temama koje smo nekada svakodnevno obrađivali radeći na televiziji. Vjerujem da je u svima nama tinjala iskra da se ponovno okupimo i pokrenemo nešto novo. Nakon nekoliko sastanaka odlučili smo pokrenuti ovaj projekt, za koji vjerujem da će biti vrlo uspješan i dobro prihvaćen – izjavila je Iva.

Otkrila je i koliko joj je prethodno manekensko iskustvo pomoglo u snalaženju pred kamerama: – Jako mi je pomoglo! Slično je, jer si pred kamerom, ali modeling je znatno jednostavniji. Imam profesionalnu deformaciju iz modnih dana – čim dođem na snimanje priloga, odmah slažem set kao da snimamo editorijal. To uvijek ispadne zanimljivo. U ovom poslu važna je priprema, informiranost te ono što najviše volim istaknuti – pažljivo slušanje sugovornika. Često se dogodi da zamislim jedan tijek razgovora, ali, osluškujući sugovornika, prilog ode u potpuno drugačijem smjeru. Iskustvo je također vrlo važno, ali stječe se postupno, upornošću i radom – dodala je Iva, ističući kako je u svom novom poslovnom projektu imala veliku podršku supruga Brune. – Kao i uvijek, imam njegovu podršku, što mi je vrlo važno. Oboje se međusobno podržavamo, puno razgovaramo, i smatram da je to, uz još neke detalje, ključ zdravog odnosa – rekla je.

Zanimljivo, Iva i Bruno izrekli su sudbonosno "da" u prosincu 2023. godine, točno na Ivin rođendan. – Nikako nismo mogli pronaći slobodan datum u kalendarima, a dugoročno određivanje datuma nije nam bila opcija. Tako je ispalo da nam baš taj datum odgovara. S obzirom na to da ne volim slaviti i organizirati rođendan, ispalo je savršeno – otkrila je voditeljica. Osvrnula se i na uspjehe svojih sinova: – Jako sam ponosna na njihove uspjehe, i školske i izvanškolske, do te mjere da nerijetko zaplačem od sreće. Njihov svaki uspjeh ujedno je i moj, čak ga stavljam ispred vlastitog. Dva starija sina igraju nogomet i to jako vole. Ja ih podržavam jer su sami izabrali taj put iz čiste ljubavi prema sportu. Najmlađi, pak, više uživa u sviranju klavira, zboru, učenju engleskog jezika, a nedavno mu se svidjelo i hrvanje. Voli borilačke sportove više od sportova s loptom. Što se tiče buduće karijere, to je još daleko – treniraju iz dana u dan, napreduju i razvijaju se. Puno je izazova pred njima, ali ja sam mama koja podržava, dok istovremeno zahtijevam i izvrsne uspjehe u školi – rekla je Iva, koja je po struci ekonomistica.

Objasnila je i zašto je svom djevojačkom prezimenu Šarić dodala suprugovo: – Brunina sestra također se zove Iva, a kako se često družimo, šalili smo se da ću iz praktičnih razloga zadržati i svoje djevojačko prezime kako ne bismo zbunjivali ljude. Tako je i bilo – zaključila je Iva. Cijeli intervju s Ivom Šarić Petković pročitajte OVDJE.

