FOTO Ecija Ojdanić pokazala kako provodi vrijeme s majkom: 'Rezultat je bio prepun ljubavi'

Glumica Ecija Ojdanić redovito se javlja na društvenim mrežama te pokazuje što točno radi. Ecija je sada na svojim društvenim mrežama pokazala kako provodi vrijeme sa svojom majkom. "Jučerašnje ukrštavanje kuhačama... Kraljica majka i njezina šegrtica... Bilo je: 'ne, ja to ovako, ali ja baš obrnuto'. Ali rezultat je bio jedan savršen nedjeljni ručak prepun ljubavi i dobre kužine!", napisala je Ecija pored zajedničke fotografije nastale u kuhinji.

Inače, Ecija se nedavno javila sa skijanja. Početkom siječnja glumica se, kao i brojni Hrvati, uputi na neki od planinskih vrhova kako bi uživa ua ovoj aktivnosti, a i sada je tamo. Naime, Ecija se javila na društvenim mrežama sa skijališta i pokazala kako uživa u ovoj aktivnosti ali i društvu. "Raj, mi smo u raju", istaknula je u opisu. No, nije otkrila o kojem je skijalištu riječ.

Ecija se na društvenim mrežama često hvali svojim uspjesima.

- Prvi put u životu 50 kilometara odrađenih! Trening za prvi ultra maraton u Slavonskom Brodu. Ja ću otrčati 50 km, nadam se, za tu utrku se spremam. I to je razlog zbog čega “tučem” sve ove kilometre. Nakon 10 maratona od 42 km, i ne znam koliko polumaratona od 21 km, došlo je vrijeme da malo pomaknem granicu.. i da se upustim u vode ultra maratona .. što će mi to donijeti ne znam. Za sad, puno druženja s mojim Sljemenašima, osjećaj zadovoljstva koji dolazi od spoznaje da mogu podizati osobne granice, da uspijem disciplinirano odraditi cca 100 kilometara tjedno unatoč zgusnutom životnom rasporedu , da napredujem iz dana u dan, polako, ali napredujem.. Što sam starija, sve se manje imam potrebu hvaliti svojim “uspjesima”, neka djela govore sama za sebe.. Ovaj post pišem za sve one koji mi pišu u inbox i svjedoče kolika sam im inspiracija da se oni sami pokrenu.. Eto, ovaj post je za vas.. i bit će ih još na ovu temu. Do Poloja, i mog prvog ultramaratona u životu. S ovim ljudima, to će biti valcer - napisala je jednom.

Ecija je podijelila fotografije s maratona na kojem je sudjelovala i napisala svoje dojmove:

- Svaki maraton je jedan život u malom. I svaki te iznenadi nekom novom situacijom, i životnom lekcijom. Ovo mi je sedmi po redu, i stvarno nikad teži. A trebao je biti, prema kondiciji i formi, apsolutno najbolji - započela je glumica.

- Moj plan je bio da konačno spustim maraton ispod 3:30. Sve je govorilo da bi to i mogla. Prednost domaćeg terena, ravna staza, dobra priprema... Ok, vrijeme malo toplije, ali da se izdržati. Trener mi prije utrke kaže, drži ti pace 5:00. A onda, u drugom krugu ubrzavaj. Kažem ja da ja tako ne znam trčati, da ću se zaletjeti na 4:50, pa što bude. On se nasmije, i kaže, prava emotivka. Trči se glavom, a ne srcem. E, da sam ga poslušala... - dodala je.

- I zaista, prvi krug, 21 km, kao po špagi. Jesam malo gazila, ali nisam izlazila iz zone ugode. Sve je upućivalo na probijanje granice od 3:30. A onda, već nakon 23. kilometra, kao da me netko izgasio. Takav pad snage, nevjerojatno - podijelila je svoje osjećaje glumica.

- I počinje mučenje, strašno. Ništa me ne boli, noge, nemam grčeve, samo nemam snage. I užasno mi je teško... i kreće borba.. odustati ili ne? Jer, svi moji maratoni zadnjih par godina su bili čisti užitak.. zato i trčim, zbog tog osjećaja užitka i ljepote, a ne ova muka. Negdje kod bolnice Dubrava, osjećam hladne žmarce, na plus 26! Taman pomislim zaletjeti se na Hitnu, da mi kažu što mi se događa, počnem hodati, kad čujem neko me zove: 'Ecija, što ti je, zašto hodaš?' Ja kažem da mi je slabo, i da razmišljam odustati i prekinuti ovu muku, kad me taj momak bodri, daje gel, i kaže: 'Nema odustajanja, trči! I ne svratim na Hitnu, nastavim trčati... Nakon par kilometara, opet...Ne znam hoću li uspjeti s tom slabosti istrčati još 14 km...Sad je jasno da ambicija najboljeg vremena je potopljena. Samo vrtim u glavi, fućkaš ego, svaki istrčani maraton je pobjeda...Pa da i prehodam zadnjih 10 - objasnila je pa dodala za kraj:

- Mantram u glavi: 'Krepat’ ma ne molat' i tako kilometar po kilometar, dođem do cilja. Najgore vrijeme u zadnje 3 godine trčanja, 3:50, ali dovoljno za postolje. Treća u kategoriji, 22. Puno dobrih lekcija, a najvažnija ipak pamet, a ne srce! I odustajanje nije opcija- zaključila je glumica.

