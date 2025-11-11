FOTO Nježni trenuci! Nives Celzijus je otkrila s kim se 'mazi' navečer: 'U dobrom društvu'

Pjevačica, glumica, spisateljica i influencerica Nives Celzijus (43) često se javlja na društvenim mrežama gdje s pratiteljima redovito dijeli zgode iz svog života. Ovoga puta je, pak, na Instagram storyju pokazala svog kućnog ljubimca.

- U dobrom društvu - napisala je na emotivnoj snimci na kojoj ljubi svog mačka.

Foto: Screenshot

Inače, ovo nije prvi put da je Nives otkrila da ima kućnog ljubimca. Lani je pokazala kako ponekad ratuje s dlakama svoje mace te je spremno uzela usisavač pa ih se rješavala. Snimkom je nasmijala pratitelje jer je otkrila i kako njena sreća nije dugo trajala.

- Čim sam usisala, gospon se odmah uvalio. Iako danima nije ležao ovdje. Bez obzira na to što sam mu pokraj stavila jastuke na kojima može bezbrižno ležati, on je odlučio ipak ovdje. Samo na svježe usisano. Je li tako ljubavi - govorila je Nives mačku.

Inače, Nives je ljubiteljica mačaka, iako je alergična na njih. Lani je ispričala kako ih ima dvije, ali da bi ih rado imala još.

Podsjetimo, Nives je na Instagramu nedavno objavila novi video u kojem je otkrila da je doživjela malu nezgodu dok je bila u kupnji. Naime, Nives je podijelila video na kojem se vidi da su joj pukle hlače, a sve je snimio njen prijatelj. Rekla je kako nije bila svjesna da su joj hlače pukle točno posred stražnjice, a da joj prijatelj to nije htio reći.

"Znači meni su se rascvjetale hlače i ja tako rascvjetale guz*** šećem po dućanu i ovaj majmun mi to nije htio reći nego još i snima. Sva sreća da je prazan dućan i da to nitko nije vidio. Nadam se", rekla je Celzijus u videu koji je kasnije objavila.

Ova 43-godišnja pjevačica, glumica, spisateljica i influencerica nedavno je ponovno oduševila svoje pratitelje na društvenim mrežama objavivši fotografije u potpuno prirodnom izdanju. U opisu objave na Instagramu napisala je: "Jutarnja ja", a njezina odluka da se pokaže bez šminke i filtera izazvala je lavinu pohvala.

"I najljepša si ujutro, prirodna i svoja", "Najljepša", "Wowww", "Jutarnja prelijepa ti", "Prirodno si prekrasna", "Bombona", pisali su oduševljeni pratitelji. Na fotografijama nasmijana Nives pozira u bijelom topu, a golo lice djelomično prekrivaju tek pramenovi kose. Kako spisateljica i glumica izgleda nakon buđenja pogledajte na poveznici ispod.

Prije nekoliko dana, s druge strane, Nives je na storyju podijelila crno-bijelu fotku iz mladosti na kojoj je pozirala i istaknula da je tu imala 16 godina. Nives je bila u pripijenoj dekoltiranoj majici te je uputila ozbiljan pogled u kameru. Također, svestrana influencerica svojom nedavnom objavom na Instagramu nije samo pokazala svoju besprijekornu figuru, već je iskoristila priliku da jednom zauvijek stane na kraj dugogodišnjim glasinama o svojem porijeklu i prezimenu. Učinila je to na svoj prepoznatljiv način - spojem provokativne fotografije i neočekivano intimne i iskrene ispovijesti. Na fotografiji snimljenoj u Lovćencu, Nives pozira u pripijenoj bijeloj haljinici s cvjetnim uzorkom, a uz fotografiju i video napisala je objašnjenje o svojem prezimenu.

"Moj Lovćenac... Znate ono kako novinari nekad pišu gluposti, pa napišu kako sam promijenila prezime u Celzijus jer sam ga se sramila, a ja nikad nisam mijenjala prezime baš u čast mog djeda Nikole Zeljkovića koji nije imao muške nasljednike, tako da nikad nisam ni uzela muževo prezime. Isto tako neki pišu kako sam rođena u Lovćencu. Nisam. Rođena sam u Zagrebu, baš kao i moja mama, a moji baka i deda u nekom trenutku života odselili su u Lovćenac zbog bakine bolesti. Ali da, ja volim Lovćenac skoro kao da jesam", napisala je Nives.