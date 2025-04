FOTO Nevjerojatna figura! Ivanka Trump (43) privukla poglede na odmoru, fotografi su je snimili u crnom bikiniju

Ivanka Trump, kći aktualnog predsjednika Donalda Trumpa, privukla je poglede u elegantnom crnom bikiniju tijekom surfanja na odmoru u Kostariki. Predsjednikova kći uhvaćena je objektivom kako graciozno surfa u petak, dok je njezin suprug Jared Kushner promatrao sa sigurnosti obale.

Paparazzi su kasnije zabilježili romantičnu šetnju plaže bračnog para Trump-Kushner. Ovo nije prvi put da Ivanka pokazuje svoju sportsku stranu na plaži. Ranije istog tjedna, surfala je s dijelom svoje obitelji, uključujući dvoje djece, pri čemu su svi prošli kratku obuku s instruktorom.

Ivanka Trump hits the waves in black bikini during sun-soaked family getaway in tropical Costa Rica https://t.co/cbK655ZRMX pic.twitter.com/PtoOiY4xHG — Page Six (@PageSix) April 21, 2025

Iako Kushner nije bio na fotografijama, navodno je i on sudjelovao. Podsjetimo, Trump i Kushner roditelji su kćeri Arabelle Rose (13) te sinova Josepha Fredericka (10) i Theodorea Jamesa (8). Obiteljskom okupljanju pridružila se i Ivankina šogorica, fitness entuzijastica Karlie Kloss, unatoč glasinama o trzavicama i političkim neslaganjima između njih. Međutim, Kloss je odlučila ostati na kopnu, uživajući u društvu svog supruga Joshue Kushnera, Jaredovog mlađeg brata.

Ivanka Trump miljenica je 47. predsjednika Amerike Donalda Trumpa. Donald voli svoju kći i stalno ju spominje, a Ivanka podržava svog tatu kojeg često prati na političkim skupovima. Ivanka je nedavno proslavila 43. rođendan, a tim povodom je na Instagramu podijelila neke životne lekcije koje je naučila.

"Napunila sam 43 godine! Razmišljajući o životnim lekcijama, evo nekoliko istina koje sam naučila usput: Obitelj i prijatelji su sve. Njegujte te odnose, provjerite kako su, i dajte ljudima do znanja da vam je stalo. Kao što Esther Perel kaže: „Kvaliteta vaših odnosa određuje kvalitetu vašeg života.” Oprostite ljudima — to oslobađa vas više nego bilo koga drugoga. Svatko je učitelj. Svaka osoba koju sretnete zrcali lekciju koju vaša duša treba za rast" napisala je i nastavila:

GALERIJA Naša poznata voditeljica prije 15 godina je izrekla sudbonosno da, sa suprugom je od studentskih dana

"Izbjegavajte tračeve. Birajte riječi koje liječe, a ne one koje povrjeđuju. Vjerujte sebi. Prepoznajte svoje temeljne vrijednosti i živite u skladu s njima; to može značiti postavljanje čvrstih granica. Njegujte svoje tijelo. Jedite cjelovitu, hranjivu hranu. Uživajte u onom povremenom komadu kolača — užitak je također jedna od životnih radosti! Svakodnevno se izlažite suncu. To poboljšava ostatak vašeg dana — i noći. Snažno tijelo, snažan um. Krećite se svaki dan, dižite utege, bavite se sportom i prigrlite igru. Težite trima dnevnim pobjedama: tjelesnoj, mentalnoj i duhovnoj. Naval Ravikant kaže: „Smiren um, zdravo tijelo i kuća puna ljubavi. Te se stvari ne mogu kupiti; moraju se zaslužiti.” Njegujte samosvladavanje. Kao što je rekao Marko Aurelije: „Imate moć nad svojim umom — ne nad vanjskim događajima.” Usredotočite se na unutarnje; prava snaga leži u kontroli vašeg odgovora, a ne svijeta. Čuvajte svoj mir. Epiktet je primijetio: „Tko god vas može razljutiti, postaje vaš gospodar.” Majstorstvo nad samim sobom znači da drugi ne kontroliraju vaše stanje uma. Budite otvoreni za istinu, kuda god vas vodi. Slušajte, razmišljajte, rastite. Prigrlite nove ideje, veze i umjetnost. Budite radoznali. O svom partneru, svojoj djeci, prijateljima i svijetu. Pristupite životu s ljubavlju i pozitivnošću. Dolly Parton je rekla: „Ne kritiziram i ne osuđujem; volim i prihvaćam.”"Cijena bilo čega je količina života koju za to razmjenjujete.” – Henry David Thoreau. Trošite svoje vrijeme i energiju na ono što je zaista važno. „Razmišljanje je teško; zato većina ljudi sudi.” – Carl Jung. Ono što sudite, ne možete razumjeti. Umjesto toga, promatrajte, proučavajte i učite" zaključila je Trump tada.

VIDEO Alka Vuica nekad i sad: Kako se naša poznata pjevačica mijenjala tijekom godina