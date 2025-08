FOTO Naša zlatna olimpijka nakon propalih zaruka uživa s novim dečkom! Otputovali daleko od Hrvatske

Naša proslavljena džudašica i zlatna olimpijka, 30-godišnja Barbara Matić, nedavno je izazvala veliku pozornost objavom na svom Instagram profilu. Početkom travnja na Instagramu je podijelila fotografiju na kojoj pozira u društvu srpskog džudaša Filipa Đinovića, što je odmah potaknulo brojna nagađanja o njezinu privatnom životu. Posebnu pažnju izazvala je u kontekstu glasina da je prekinula dugogodišnju vezu i zaruke s Franom Vugdelijom.

U razgovoru za časopis Story, Barbara je potvrdila te špekulacije, objasnivši kako su ona i Frane odlučili krenuti svatko svojim putem. Zanimljivo je da je prošle godine najavljivala veliko vjenčanje koje se trebalo održati ove godine. "Da, planira se vjenčanje dogodine, pa ćemo i to uklopiti u iduću godinu. Trebao bi to biti pravi veliki pir", govorila je tada za In Magazin.

Sada je lijepa Splićanka, nakon odmora u Dubaiju produžila ljetovanje na Baliju. Objavila je niz fotografija i videa kojima je pokazala prekrasnu prirodu Balija, ali i svoju figuru u bikiniju. Brojni obožavatelji javili su se u komentarima ispod objave te ostavili emotikone srca i vatrica, a jedan od njih istaknuo je kako treba pohvaliti osobu iza kamere - njezina novog dečka Filipa Đinovića.

Barbara je napravila ono što napravi većina kad posjeti Bali - odlučila se ljuljati i fotkati na ogromnoj ljuljački, odjevena u crvenu haljinu koja se vijori za njom. "Nisam ni primijetila da živim život o kojem sam sanjala. Baš sam blesava", dodala je uz video. S pratiteljima je podijelila da je išla i na sate surfanja, a kako se može vidjeti na videu, čini se da je lekcije uspješno i brzo savladala.

Podsjetimo, nagađanja o prekidu zaruka započela su nakon naizgled bezazlene objave na Instagramu. Barbara je tada objavila fotografiju s Filipom Đinovićem, uz koju je napisala njegov nadimak "Loshi" i dodala emotikon crvenog srca. Đinović joj je odgovorio s emotikonom sklopljenih ruku u obliku srca. Ova razmjena nježnosti nije prošla nezapaženo među Barbarinim pratiteljima. Komentari su se počeli nizati – dok su jedni izražavali oduševljenje parom riječima poput "Rođeni jedno za drugo" i "Baš ste lijepi zajedno", drugi su se pitali što se dogodilo s njezinim bivšim zaručnikom.

Vijest o prekidu šestogodišnje veze i novoj ljubavi brzo se proširila kako sportskim, tako i estradnim krugovima. Prema neslužbenim informacijama, do prekida je došlo ubrzo nakon Olimpijskih igara u Parizu, iako službeni razlozi i dalje nisu poznati javnosti.