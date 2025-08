FOTO Udaje se nekadašnja Kraljica Hrvatske! Evo prizora s lude djevojačke zabave

Bivša manekenka Antea Kodžoman uskoro staje pred oltar, a vijest je potekla s njezine vesele djevojačke zabave. Iako svoj privatni život čuva daleko od javnosti, njezina prijateljica, poduzetnica Snježana Schillinger, podijelila je sretne trenutke. Na snimkama se vidi nasmijana Antea u bijelom kupaćem kostimu s lentom "Bride to Be", okružena prijateljicama među kojima su bile i bivša Miss Hrvatske Maja Cvjetković te PR stručnjakinja Matea Kovačević. Ove fotografije ujedno su i prva stvarna potvrda zaruka o kojima se šuškalo od listopada prošle godine, kada je Antea viđena sa zaručničkim prstenom, no tada nije željela ništa komentirati.

Zanimljivo je da je upravo Snježana Schillinger, koja je sada otkrila vijest o vjenčanju, bila ključna i na samom početku Anteine karijere. Ona ju je svojedobno nagovorila da se prijavi na izbor za Kraljicu Hrvatske, titulu koju je Antea i osvojila 1999. godine. Nakon godina slave, Antea se svjesno povukla iz javnosti, priznavši da joj je ostao gorak okus u ustima zbog brojnih veza koje su joj se pripisivale, a koje nikada nije potvrdila. Identitet njezinog budućeg supruga i dalje ostaje obavijen velom tajne.

Foto: Instagram screenshot

Inače, nakon manekenske karijere, Antea je deset godina radila kao direktorica marketinga u NK Lokomotivi, a prije dvije godine odlučila se na potpuni zaokret. Postala je agentica za nekretnine, a o toj je promjeni progovorila za magazin Story. - Na zaokret u karijeri odlučila sam se nakon deset lijepih godina koje su mi donijele puno iskustva. Posao je dinamičan i zanimljiv, jako sam zadovoljna - izjavila je Antea, koja je danas uspješna u poslu s nekretninama.