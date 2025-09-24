FOTO Održana svečana premijera HRT-ove nove serije! Evo koja su poznata lica uživala u druženju

Sinoć, 23. rujna, u prelijepom ambijentu Kaptol Boutique Cinema održana je svečana premijera dugo iščekivane HRT-ove serije Blaž među ženama.
Sinoć, 23. rujna, u prelijepom ambijentu Kaptol Boutique Cinema održana je svečana premijera dugo iščekivane HRT-ove serije Blaž među ženama.
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Ovaj događaj okupio je brojne eminentne osobe iz svijeta filma, televizije i kulture, koji su uživali u premijernom prikazivanju prve epizode.
Ovaj događaj okupio je brojne eminentne osobe iz svijeta filma, televizije i kulture, koji su uživali u premijernom prikazivanju prve epizode.
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Na crvenom tepihu mogli su se vidjeti poznata lica domaće scene, a atmosfera je bila ispunjena uzbuđenjem i očekivanjima uoči premijere.
Na crvenom tepihu mogli su se vidjeti poznata lica domaće scene, a atmosfera je bila ispunjena uzbuđenjem i očekivanjima uoči premijere.
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Tko je sve bio prisutan na ovom glamuroznom događaju, otkrijte u našoj galeriji koja vam donosi detalje iz večeri ispunjene zvjezdanim trenucima i čarolijom prve projekcije ove nove HRT-ove serije.
Tko je sve bio prisutan na ovom glamuroznom događaju, otkrijte u našoj galeriji koja vam donosi detalje iz večeri ispunjene zvjezdanim trenucima i čarolijom prve projekcije ove nove HRT-ove serije.
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Slavica Knežević
Slavica Knežević
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Slavica Knežević i Ivica Zadro
Slavica Knežević i Ivica Zadro
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Marija Škaričić i Slavko Sobin
Marija Škaričić i Slavko Sobin
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Slavko Sobin
Slavko Sobin
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Luna Pilić
Luna Pilić
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/