FOTO Ljubavno putovanje! Jelena Perčin javila se s destinacije na kojoj uživa s našim glazbenikom

O ljubavi naše glumice Jelene Perčin i glazbenika Ante Gele dugo se šuškalo, a par je nedavno potvrdio svoju vezu. Nakon toga, glumica se javila na Instagram storyju i podijelila fotografiju svog partnera te napisala: Čovjek, mit, legenda. Moj čovjek. Prvi put se par zajedno u javnosti pojavio na dodjeli Večernjakove ruže 20. travnja. Jelena je tada bila nominirana u kategoriji za glumačko ostvarenje godine i prvi put je s Gelom pozirala na crvenom tepihu. S osmijehom na licu i vidljivim zadovoljstvom, Jelena i Ante pozirali su okupljenim fotografima, zračeći skladom, elegancijom i zajedničkom srećom.

Par ni danas ne skriva koliko su sretni, a sada su se ponovno javili na Instagramu. Naime, Jelena je tamo podijelila nekoliko trenutaka sa svog putovanja u Stockholm, gdje boravi u društvu spomenutog glazbenika, a uz jednu od fotografija dodala je hešteg #fromstockholmwithlove i emotikon srca.

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, priče o njihovu odnosu počele su krajem 2023. godine, nakon što su viđeni u splitskom klubu. Glumica je početkom iste godine okončala petogodišnji brak s kolegom Momčilom Otaševićem. Ante također ima brak iza sebe. Podsjetimo, Jelena Perčin je krajem rujna prošle godine dala veliki intervju za Večernji list, koji je izazvao lavinu reakcija zbog njezine otvorenosti i iskrenosti o privatnom životu. Jelena iza sebe ima dva braka i troje djece.

– U trenutku kada su mediji dobili informaciju da smo se Momo i ja razveli, mi smo već godinu dana bili zapravo razvedeni. Tako da je sada već prošlo dvije godine otkad je svatko krenuo svojim putem. Svojoj djeci nikada nisam rekla: "Vaši mama i tata više se ne vole." To mi je grozno! Uvijek sam im objašnjavala da volim njihovog tatu, ali da više nismo zaljubljeni – otkrila je glumica o razvodu od bivšeg supruga, glumca Momčila Otaševića.

– Kompromis je apsolutno nužan, no postoje stvari na koje možeš i ne možeš pristati. Nažalost, u svoja dva braka u koja sam bila, nisam ušla s premisom da će se okončati. Koliko god to još u našem društvu djeluje kao: "Aha, ona ima dva braka iza sebe", vjerujem da bi puno žena na mom mjestu vrlo lako moglo imati po nekoliko brakova iza sebe. Njih možda neke okolnosti još drže u brakovima, a ja sam možda ipak malo hrabrija ili isključivija, kako god to žele protumačiti. Definitivno ni za čim ne žalim i ne bih promijenila nijednu svoju odluku – ni što sam se udala ni što sam se razvela – iskreno je kazala Jelena.