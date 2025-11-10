FOTO Kao s naslovnice! Haljina s bombastičnim dekolteom raspametila obožavatelje Meri Goldašić: 'Kakva žena'

Influencerica i bivša natjecateljica Masterchefa Meri Goldašić ponovno je oduševila svojom modnom kombinacijom. Meri je pozornost provukla pojavljivanjem u spektakularnoj crvenoj haljini koja je malo koga ostavila ravnodušnim. Naime, Meri je zablistala na glamuroznoj večeri u Beogradu, a za tu prigodu odabrala je usku, dekoltiranu haljinu crvene boje s upečatljivim cvjetnim detaljem na struku.

Elegantna kreacija istaknula je njezinu figuru, dok su viseće naušnice i diskretan make-up dodatno pojačali dojam ženstvene elegancije s daškom drame. Fotografije na kojima pozira u ovoj haljini objavila je na Instagramu gdje su odmah pali brojni komplimenti. ''Jako hot'',''Izgledaš kao milijun dolara'', ''Kakva žena'', ''Bomba'', ''Ja sam ljubomorna'', ''Svaka čast'', ''Najzgodnija žena na svijetu'', ''Mačketina, nema što'', ''Ma nema dalje'', ''Ali dekolte'', pisali su joj obožavatelji.

Podsjetimo, Meri se ne libi u javnosti pojaviti u vrlo izazovnim izdanjima. Nedavno je tako privukla poglede svjetlucavom sivom haljinom koja je istaknula njezinu figuru. Haljina dugih rukava izrađena je od sjajnog, metalik materijala koji se presijava pod svjetlom, dok visoki prorez na nozi i otvorena leđa daju dozu senzualnosti i glamura. Kombinaciju je upotpunila minimalističkim srebrnim sandalama s visokom potpeticom i malom torbicom u ruci. Frizuru je zavezala u ležernu, ali urednu punđu, s nekoliko pramenova koji uokviruju lice, dok je šminka naglasila njezin ten i sjajne usne. Fotografije su snimljene u jednostavnom, neutralnom prostoru, čime je fokus ostao na modnom izdanju, a sudeći prema reakcijama pratitelja, rezultat je pun pogodak. ''Ova žena je brutalno lijepa, pa mogu sa sigurnošću reći da je to najljepša žena u Hrvatskoj, a i šire'', ''Gori naša ljepotica'', ''Predivna'', ''Kakva žena'', ''Predivna si'', dio je komentara.

Bivša natjecateljica MasterChefa, poznata po svojoj iskrenosti, duhovitosti i besprijekornom modnom ukusu, i prije toga je također zapalila društvene mreže. Naime, prisustvovala je modnom događaju, a za tu prigodu odabrala spektakularnu crnu haljinu koja je istovremeno bila elegantna, odvažna i nevjerojatno glamurozna. Riječ je o kreaciji bez naramenica s dubokim, srcolikim dekolteom koji je naglasio njezinu figuru, dok se donji dio haljine širio u raskošnu, pufastu suknju koja je cijelom izgledu dala dozu visoke mode. Cjelokupni dojam zaokružila je elegantnim štiklama, decentnim nakitom i besprijekornom šminkom te plavom kosom stiliziranom u blage valove. Svojim je poziranjem pred kamerom pokazala samopouzdanje prave zvijezde, a energija koju je isijavala bila je zarazna.