FOTO Kakve obline! Salma Hayek pokazala bombastični dekolte, haljina jedva obuzdala njezine bujne grudi

Hollywoodska ikona Salma Hayek ponovno je dokazala zašto je jedna od najljepših žena svijeta. Na crvenom tepihu 14. godišnje svečanosti LACMA Art + Film Gala u Los Angelesu 59-godišnja glumica pojavila se u kreaciji koja je istaknula njezinu figuru i ostavila sve bez daha, s dekolteom u prvom planu. Odabrala je upečatljivu, usku zelenu haljinu prekrivenu šljokicama koje su se presijavale pod bljeskovima fotoaparata. Kreacija s dugim rukavima savršeno je pratila liniju njezina tijela, naglašavajući obline po kojima je poznata i potvrđujući njezin status modne ikone koja se ne boji istaknuti svoje atribute.
Ipak, najviše se pričalo o njezinom bombastičnom dekolteu. Duboki V-izrez jedva je obuzdavao Salmine bujne grudi, stvarajući dojam da će kreacija svakog trenutka popustiti. Mnogi su komentirali kako je dekolte doslovno "uguran" u haljinu, a odvažan modni odabir samo je potvrdio njezino samopouzdanje i status jedne od najatraktivnijih glumica na svjetskoj sceni.
Cjelokupni izgled zaokružen je glamuroznim nakitom. Ogrlica i naušnice s rubinima i dijamantima savršeno su se uklopile uz zelenu boju haljine, dajući cijeloj kombinaciji dašak staroholivudskog sjaja. Salma je zračila samouvjerenošću, a njezin osmijeh pokazivao je da se u svojoj koži, ali i u ovoj smjeloj haljini, osjeća fantastično.FOTO '58 godina? Nemoguće je tako izgledati! Salma Hayek rođendan obilježila izazovnim fotografijama
Podršku na crvenom tepihu pružio joj je suprug, francuski milijarder François-Henri Pinault. Par se nije prestajao smiješiti dok su pozirali fotografima, a njihova zaljubljenost i sklad bili su očiti. Još jednom su pokazali zašto slove za jedan od najstabilnijih parova u svijetu slavnih, gdje on s ponosom stoji uz svoju prelijepu suprugu koja redovito krade svu pozornost.