PLJUŠTE KOMENTARI

FOTO Kakav hit! Pobjednik Plesa sa zvijezdama pozirao s bivšim vatrenim, a svi su primijetili jednu stvar

18.11.2025.
u 20:00

- Također, Raquel kaže da smo kao braća pa i to uzimam kao kompliment, zaključio je Cuccurin, potvrdivši time da dojam obožavatelja nije bio nimalo pogrešan.

Poznati influencer i pobjednik showa "Ples sa zvijezdama", Marco Cuccurin, podijelio je fotografije s bivšim reprezentativcem Ivanom Rakitićem, a njihov susret izazvao je lavinu reakcijaFotografije koje su se munjevitom brzinom proširile Instagramom prikazuju Cuccurina u društvu Rakitića i njegove supruge Raquel Mauri. Susret je zabilježen u opuštenoj atmosferi, a Cuccurin nije krio oduševljenje što je upoznao jednog od najvećih reprezentativaca Lijepe naše.

Ipak, glavna tema rasprave ispod objave postala je frapantna sličnost između Cuccurina i Rakitića. Obožavatelji su ostali zapanjeni, a komentari su se samo nizali. Pitanja poput "Jesi li ti njegov izgubljeni brat?!" i konstatacije "Kao rođena braća!" preplavile su objavu. Mnogi su istaknuli da imaju sličan stil, frizuru pa čak i izraz lica, zbog čega su usporedbe bile neizbježne i postale su središnji fokus ovog susreta.

Sam Cuccurin podijelio je detalje susreta, otkrivši kako ga je Rakitićeva jednostavnost potpuno oduševila. - Upoznao sam jednog od najvećih reprezentativaca, našeg Rakitića. Oduševio me jednostavnošću, a i činjenicom da je on prvi prišao meni da se upozna iako je jedino realno da ja priđem njemu i da ga pitam za sliku, što sam kasnije i učinio - napisao je influencer, dodavši kako mu je čast upoznati takvu legendu.

VIDEO Trud se uvijek isplati! Naš influencer pokazao koliko se promijenio u dvije godine
1/13

Osim pohvala na račun skromnosti Ivana Rakitića, Marco je otkrio i vlastito saznanje o poslu kojim se bavi obitelj Rakitić. - Šalu na stranu, nisam ni znao da se obitelj Rakitić bavi proizvodnjom svog vina koje je iskreno brutalno, a još je i bolje kada znaš koliko su zapravo jednostavni i koliko se u njemu i Raqueli osjeti ljubavi. Ma bravo za sve! Također Raquel kaže da smo kao braća pa i to uzimam kao kompliment - zaključio je Cuccurin, potvrdivši time da dojam obožavatelja nije bio nimalo pogrešan.
